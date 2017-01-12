12.01.2017 11:39 Suikastçının karakter analizini yaptı

Nöropsikoloji araştırmacısı Dr. Habip Demirel, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş için ilginç tespitlerde bulunarak, 'Suikastçı Mert'in kulak memesi yapışık. Bu tür insanlar hipnotize edilebilecek insanlardır. Mert'in ön iki dişinin arası açık, bu tür insanlar riski severler' dedi. Nöropsikoloji araştırmacısı Dr. Habip Demirel, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş için ilginç tespitlerde bulunarak, "Suikastçı Mert'in kulak memesi yapışık. Bu tür insanlar hipnotize edilebilecek insanlardır. Mert'in ön iki dişinin arası açık, bu tür insanlar riski severler" dedi.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılarak "Beynin Davranışlarını Etkileyen Dinamiklerin Nöropsikolojik Analizleri" hakkında kamu kurum ve kuruluşları bilgilendiren Nöropsikoloji araştırmacısı, yazar ve aynı zamanda Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habip Demirel, "Kadın ve erkek beyinleri birbirine benziyor olsa bile cinsiyete göre organik, hormonal, nörotransmiter ve nörokimyasal olarak değişimler göstermektedir. Bu farklılıklar kadın ve erkek davranışlarının da farklılığını oluşturur. Erkek beyni egemenlik, güç, iktidar sahibi olmayı daha öncellerken, bayanlarda güzel görünme, şefkat, koruma ve kaybetmememe, sahip olduklarını muhafaza etme güdüsü etkindir. Erkek beyini ise kazanmak, daha fazlasına sahip olmak, ödüllendirilmek ister" diye konuştu.

Kadınlarda işitselliğin, erkeklerde ise görselliğin baskın olduğunu ifade eden Demirel, "Cemal Safi'nin bir sözü vardır: 'Kadınlar duyduklarına aşık olur, erkeklerse gördüklerine. O yüzden kadınlar makyaj yapar, erkekler ise yalan söyler.' Erkekler görselliğe duyarlılar. Eş ve arkadaş seçiminde de bakarlar, severler, aşık olurlar, beğenirler ama ruhunu kendileri doldurur. Kadınlar işitseldir. Kadınlar daha çok görünme üzerine tamamlanır yani erkeklerde görsellik baskın, kadınlarda işitsellik baskındır. Koku duyusu da kadınlarda çok baskındır. Bunun için parfüm fabrikaları da kadınların üzerine yürüyor. Tat da erkekler daha baskındır. Çünkü en ünlü aşçılar erkeklerdir" şeklinde konuştu.



"SUİKASTÇI MERT'İN KULAK MEMELERİ YAPIŞIK"

19 Aralık günü Ankara'da katıldığı bir sergide, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyerek öldüren Ankara Çevvik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın kulak memesinin yapışık olduğu için bu tür insanların kolaylıkla hipnotize edilebileceğine dikkat çekti. Demirel şunları söyledi: "Suikastçı Mert'in Karlov'u öldürdükten sonra sağ ayağı kalkık. Kişi sol beyinle beraber olduğu için yapacağı şeyi tam kabullenmekte zorlanıyor, tereddüt geçiriyor ama yapıyor. Suikastçı Mert'in kulak memesi yapışık. Bu tür insanlar hipnotize edilebilecek insanlardır. Kulak memesi bitişik, küçük ve yapışıksa bu kişiler bağımlı kişilerdir. Mert'in ön iki dişinin arası açık, bu tür insanlar riski severler. Videolarda da izlendiği gibi, Mert'in başparmakları devamlı hareketli, sürekli eliyle oynuyor, gerginlik var ve burnunu kaşıdı. Çünkü yaptığı konuda tereddütlü. Kulak memeleri küçük ve bitişikse sizin yanınızdaysa size bağımlı, annesinin yanındaysa annesine bağımlıdır. Böyle birini koruma olarak arkanıza alacaksanız, bu birebir size bağımlı olacak. Yoksa başkasına da bağımlı olabilir."

(Gökhan İçkilli/İHA)

