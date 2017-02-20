Suikast timinin başındaki binbaşı: Darbe yaptım

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye teşebbüs eden ve girilen çatışmada 2 polisi şehit eden darbecilerin yargılanmasına Muğla'da başlandı.

Duruşmada Gökhan Sönmezateş'in ardından o gece suikasti düzenleyecek timin başındaki Binbaşı Şükrü Seymen savunmasını yaptı.

"BEN DARBE YAPTIM"

Seymen mahkemeye yapmış olduğu savunmada dikkat çekici şu sözleri söyledi; "Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Ben darbe yaptım. Bunun cezası idam bile olsa hiç canım yanmaz. İntihar olmayacağını bilsem sandalyeyi ben düşürürüm. Benim yaptığım tek şey Gökhan Paşam ve Semih Paşam tarafından bana verilen görevi yapmaktı. Bize verilen görev Cumhurbaşkanını sağ salim Ankara'ya götürmekti"