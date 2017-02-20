Suikast timinin 2 numarası: Talimatı Terzi'den aldım

15 Temmuz darbe girişimi Cumhurbaşkanına suikast timinin duruşmasında sanıkların ifadeleri alınmaya başlandı. İlk ifadeyi suikast timinin lideri ve 2 numaralı sanık Gökhan Şahin Sönmezateş verdi. Sönmezateş, talimatı Semir Terzi'den aldığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi Cumhurbaşkanına suikast timinin duruşmasında sanıkların ifadeleri alınmaya başlandı. İlk ifadeyi suikast timinin lideri ve 2 numaralı sanık Gökhan Şahin Sönmezateş verdi. Sönmezateş, talimatı Semir Terzi'den aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanına derdest edilmesi talimatını kimden aldığı sorulan Gökhan Sönmezateş, 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler önünde Şehit Astssubay Başcavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci General Semih Terzi ile ilgili bilgi verdi. Sönmezateş,"Semih Terzi çok yakın çalıştığım bir insandı. 11 Temmuz'da telefon görüşmesi yaptım. İkinci telefon görüşmesini de 13 Temmuz Çarşamba yaptım. Talimatı ondan aldım. Emir bana Genelkurmaydan geldi" Mahkeme başkanı Ankara'daki darbe toplantısına katılıp katılmadığı yönündeki soruya "Katılmadım' diyerek cevap verdi. O tarihlerde bir yerde olduğunu söyledi.

Kesinlikle FETÖ'cü olmadığını iddia eden Sönmezateş, 'Etkin pişmanlık yasasını kabul etmedim. Kabul etseydim FETÖ'cü olurdu. Pensilvanya'ya da gitmedim. Hiçbir tarikata da bağlı olmadım. Türk silahlı Kuvvetlerini içerisinde çeşitli tarikatlardan hala devam edenler var" dedi. Mahkeme başkanının 'Helikopteri kim temin etti' sorusuna da 'MAK ve SAT timlerini ben belirlemedim. Gerçekten bilmiyorum. Şehitlerimize ben de çok üzüldüm" dedi.

(Bekir Tosun - Hakan Gözalan - Halil Karahan - İbrahim Kılınç/İHA)