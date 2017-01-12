12.01.2017 15:32 Suikast hazırlığındaki şüpheli öldürüldü

Diyarbakır'da kayyum, siyasetçi ve iş adamlarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir şüpheli, düzenlenen operasyonla öldürüldü. Operasyonda, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Diyarbakır'da kayyum, siyasetçi ve iş adamlarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir şüpheli, düzenlenen operasyonla öldürüldü. Operasyonda, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle belediye başkanlığı görevi yapmakta olan kayyumlara, önemli siyasetçi ve iş adamlarına yönelik olarak saldırı gerçekleştirileceği şeklinde alınan bilgiler doğrultusunda saat 03.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir ikamete güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyon sırasında şüpheli şahıs ile güvenlik güçlerimiz arasında çıkan silahlı çatışmada şüpheli şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon sonrasında etkisiz hale getirilen şahısla irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Çıkan çatışma sonucunda olay yerinde yapılan incelemelerde etkisiz hale getirilen şahıs üzerinden bir adet tabanca, 2 adet şarjör, 42 adet fişek ve başka bir şahıs adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Terör ve terör örgütlerine yönelik verilen mücadele kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edecektir" denildi.



