Suikast davasında Skorsky pilotu ifade verdi

Cumhurbaşkanına suikast davasında, Skorsky helikopterin birinci pilotu Yüzbaşı Ali Aktürk ifade verdi. Marmaris'e indirdiği personeli almak için iniş yapamadığını söyleyen Aktürk, açılan ateş sonucu helikopterde bulunan Yüzbaşı Haldun Gülmez'in yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanına suikast davasında, Skorsky helikopterin birinci pilotu Yüzbaşı Ali Aktürk ifade verdi. Marmaris'e indirdiği personeli almak için iniş yapamadığını söyleyen Aktürk, açılan ateş sonucu helikopterde bulunan Yüzbaşı Haldun Gülmez'in yaralandığını açıkladı.

Sanık Yüzbaşı Aktürk verdiği ifadesinde, "İstanbul'da Davut Uçum komutanım acil kodu ile helikopter istedi. Ben hazırdım. Komutanım ile birlikte Şükrü Binbaşı ve ekibini alarak Çiğli'ye götürdüm. Daha sonra Gökhan Şahin Sönmezateş paşa geldi. Genelkurmay Başkanından talimat aldığını ve operasyona gidileceğini söyleyip koordinatları verdi. Yakıt ihtiyacı olması halinde, Bodrum Imsık, Milas, ya da Dalaman'dan yakıt alabileceğimizi söyledi. Helikopterden indik, daha sonra telsizden görev iptal anonsu yapıldı. Ardından intikalin Ankara'ya olacağı söylendi. Daha sonra tekrar görev devam talimatı geldi. Gideceğimiz yerin meskun mahal olduğu söylendi. Marmaris'e gelince Helikopterde bulunan timi yere indirdim. Yakıt azaldığı için yakıt ikmali yapmak üzere Dalaman Hava Meydan Komutanlığına gittim" dedi.



"YAKIT VERMEDİLER"

Marmaris'ten ayrıldıktan sonra helikoptere yakıt ikmali için Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'na giden Aktürk, "Havaalanına inerken kule ile herhangi bir telsiz konuşmam olmadı. Alana indik. Daha sonra kule özel kanaldan bizimle temasa geçti. 'Helikopterden inin ve teslim olun' anonsu yapıldı. Bu arada Helikopterin etrafı askerler tarafından kuşatıldı. Helikoptere nişan alınarak teslim olun çağrısı yapıldı. Durum böyle olunca hemen kalkış yaptım. Havaalanına yakın bir yerdeki araziye indim" dedi.



"YAKITI ÜNSAL PAŞA'NIN EMRİ İLE ALDIK"

Dalaman Hava Meydan Komutanlığından ilk inişte yakıt alamayan Skorsky helikopterin birinci pilotu sanık Aktürk, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayarak, "Araziye indikten sonra Ünsal Coşkun Paşam'a telefon açtık. Bize yakıt vermediklerini söyledim. Paşa bana 'Gidin Dalaman'a yakıtınızı alın' talimatı verdi. Dalaman Hava Meydan Komutanlığına tekrar intikal ettik. Helikopterden inerek askerlerin yanına gittim. Cenk Bahadır Avcı Albay ile görüştükten sonra bize yakıt verdiler" dedi.



"MARMARİS'TE PERSONELİ ALMAK İÇİN İNİŞ YAPAMADIM"

Yakıtı aldıktan sonra Marmaris'te otele indirdiği personeli almaya gittiğini belirten sanık darbeci Yüzbaşı Aktürk, "Marmaris'e vardığımda personeli almak için iniş yapacağım esnada üzerimize aşağıdan yoğun bir şekilde ateş açıldı. Bizi düşürmek ve öldürmek için ateş açtılar. Bu arada helikopter isabet almaya başladı. Ben de helikopterde bulunan makineli tüfekçiye uyarı mahiyetinde ateş açmasını söyledim. Ancak makineli tüfekçi ateş etti mi etmedi mi bilmiyorum. Oteldeki personeli almak için bir kez daha inmeye çalıştım. İnemedim" dedi.



"HALDUN YÜZBAŞI YARALANDI"

Helikopterde bulunan Haldun Yüzbaşı'nın açılan ateş sonrası yaralandığını belirten Aktürk, "Haldun Yüzbaşı vurulduğunu söyledi. Telefon ile Gökhan Şahin Sönmezateş Paşa'yı aradım. Yaralının olduğunu ve durumunun ciddi olduğunu, Dalaman'a gideceğimi söyledim. O da bana 'Bodrum Imsık Havalimanına gel' dedi. Imsık Havaalanına indiğimde herhangi bir ambulans görmedim. Sönmezateş Paşa ve ekibi benim helikoptere bindi ve Çiğli'ye gitmemizi istedi. Çiğli'ye indiğimizde askerler gelip bizi gözaltına aldı. Daha sonra polislere teslim ettiler. Ben darbe girişiminin olduğunu Emniyette öğrendim" dedi.

Darbeci sanık Aktürk Marmaris'te yerdeki personeli almaya çalıştığı esnada Şükrü Seymen'in kullandığı helikoptere ateş açtığı iddialarını ise yalanladı.

(Bekir Tosun/İHA)