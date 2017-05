Sudan'dan FETÖ okulları açıklaması

Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İbrahim Mahmut Hamid, ülkedeki FETÖ okullarıyla ilgili 'Türkiye'nin istikrarını bozacak her türlü hareketin ve girişimin bize yapılmış olduğunu kabul ediyoruz ve bizim duruşumuz budur' dedi.

Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İbrahim Mahmut Hamid, ülkedeki FETÖ okullarıyla ilgili "Türkiye'nin istikrarını bozacak her türlü hareketin ve girişimin bize yapılmış olduğunu kabul ediyoruz ve bizim duruşumuz budur" dedi.

Denizli'de bir dizi ziyaretlerde bulunan Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İbrahim Mahmut Hamid, Türk ve Denizlili iş adamlarının ülkesine yatırım yapmaya davet etti. Hamid, toplantı sonrasında FETÖ'nün ülkedeki okulları ile ilgili konuşarak, Türkiye'nin istikrarını kendi istikrarı olarak gördüğünü söyledi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in davetlisi olarak gelen heyet Denizli Ticaret Odası toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi, iş adamlarının soru ve görüşlerini aldı.

Toplantıya Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İbrahim Mahmut Hamid, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Afrika Teknokent Genel Müdürü Osame Abdulvahap Muhammet Raiyes, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ve iş adamları katıldı.

İlk önce konuşan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin ekonomik yapısından söz etti. Daha sonra Sudan ile Türkiye ve Denizli arasında olan ticaretten bahsetti. Oto yedek parça, makine aksan parçaları, mobilya parçaları, kağıt ürünleri ve kimyasal maddeler, elektrik elektronik ve gıda ürünleri gibi ürünlerin ihraç edildiğine dikkat çeken Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Ülkemizin Sudan'a 460 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirmektedir. Sudan'dan yaklaşık 50 milyon dolar civarında bir ithalat yapmaktayız. Kayıtlarımıza göre şehrimizden Denizlimizden Sudan'a ihracat yapıyoruz" dedi.

Sudan'da çok büyük ticari fırsatların olduğunu belirten Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İbrahim Mahmut Hamid, tüm büyük güçlerin gözlerinin Sudan'daki yatırımlarda olduğunu ancak kendilerinin ilk önce Türk şirketlerinin gelmesini arzu ettiklerini söyledi. Türk şirketleri geldiği takdirde hükümet olarak tüm desteği sağlayacaklarını belirten Hamid, bu konuda görüşleri gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerek Bakanlarla da yapılan görüşmede belirttiklerini ifade etti.

Tüm küresel güçlerin Sudan'da iş yapmak istediklerini söyleyen Hamid, çok zengin petrol kaynaklarının olduğu oluşturacak fırsatlardan Türkiye'nin yaralanmasını istediklerini söyledi.



"YATIRIMLAR HAYAL EDİLEBİLECEK SEVİYENİN ÜSTÜNDEDİR"

Türkiye'nin dünya çapında küresel anlamda bir liderliğinin olduğunu belirten Hamid, Sudan'daki yatırımların Türk yatırımcılar için hayal edilebilecek noktanın üstünde olduğunu söyledi.

"Bu da çok önemli bir husus. Dolayısıyla Türkiye'de ki herhangi bir sarsıntı, bir sıkıntı fazlasıyla küresel anlamda da tetikleyen ve bizleri de etkileyen husus boyutundadır. Dolayısıyla şunu belirtmek istiyorum. Türkiye'de ki güven, istikrar bilin ki başka ülkelerdeki güven ve istikrar anlamına gelmektedir. Özellikle bu tarihi boyutta belki bu böyle ama şimdi günümüze geldiğimiz zaman da şuanda çok tarihi çok önemli fırsatlar var. Bunlarında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kurulacak serbest sanayi bölgesinin 400 milyon nüfusa hitap edeceğini belirten Hamid, tarihi fırsattan Türkiye'nin yararlanmasını istediklerini söyledi. Bu bölgede gümrük vergilerinin yüksek olduğunu kaydeden Hamid, 400 milyonluk bir kütlenin karşılanacağı ihtiyaçların, gümrüksüz olarak Türkiye'nin bir Türk malının Sudan'da üretilip o bölgelere pazarlanmasının fazlasıyla bir anlam taşıdığını ifade etti.

Sudan'ın Avrupa'ya açılması için Türkiye bir kapı olduğunu ifade eden Hamid, Türkiye'nin Afrika'ya açılmasında Sudan'ın bir kapı olduğunu bunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İki ülke ilişkilerinin kardeşlik çerçevesinde olduğunu dile getiren Hamid, "İki ülkenin ilişkileri, tarihi, kardeşliği çok derinlerdedir. Dolayısıyla biz özellikle Türk yatırımcılarından, Türkiye'nin geldiği noktadan, teknoloji alt yapısı, bilgi birikimi ve bizdeki yeraltı kaynakları başta olmak üzere kaynakların kullanımı ile beraber her iki ülkenin fazlasıyla istifade edeceğini düşünüyoruz. Bu anlamda ifade etmek istediğim konu buradan Türk halkının ve Türk şirketlerinin istifade etmesidir" diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN İSTİKRARININ YANINDAYIZ"

Son olarak Sudan'da ki okullar ile ilgili bir müdahale yapıldı mı? Sorusunu yanıtlayan Hamid, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde hükümet yetkilileri olarak hayırlı bir haber gelene kadar başlarını yastığa koymadıklarını ifade etti.

Hamid, "15 Temmuz darbe girişimi çalışmasında Türk halkının zaferini ben burada öncelikle kutlamak isterim. İkinci olarak sizler burada bunun mücadelesini yaparken Sudan'da, hayırlı bir haber, darbenin başarısız olduğu haberi gelene kadar hiç kimse kafasını yastığa koyup uyumadı. Sabahlara kadar Türkiye'den gelecek haberleri beklediler. Biz resmi olarak, hükümet olarak, halk olarak bütün alanlarımızla Türkiye'nin istikrarını kendi istikrarımız olarak görüyoruz. Türkiye'nin istikrarını bozacak her türlü hareketin ve girişimin bize yapılmış olduğunu kabul ediyoruz ve bizim duruşumuz budur. Aynı zamanda son zafer demokratik zafer kabul edilebilecek anayasa değişimindeki neticeden dolayı da yine Türk halkını kutlamak istiyorum" açıklamasını yaptı.



"GEÇ KALINMIŞ BİR ZİYARETTİR"

Kendilerini kırmayıp gelen Sudan heyetine çok teşekkür eden ve bu ziyaretin aslında geç kaldığını belirten AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "Sudan Devletinin ikinci adamı olan Sayın İbrahim Mahmut Bey bizleri kırmadılar geldiler. Sayın Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci'nin önderliğinde Türkiye ve Sudan arasındaki serbest ticaret anlaşmalarının hayata geçirilmesi, en öne alınması ve Türkiye ile Sudan iş adamlarının önünün açılması bizim için çok önemli ve çok değerlidir. Burada yönümüzün sadece batıya dönük olmadığını aslında bugün Afrika'nın da Türkiye için çok önemli olduğunu ve geleceğinin ticaretinin de Afrika'da olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Konuşmalarının ardından Başkan Erdoğan, gelen heyete plaket verdi.

(Medeni Topaloğlu / İHA)