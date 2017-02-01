01.02.2017 12:29 Sucuk hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te kasaplardan 5 bin TL değerinde sucuk ve 9 bin TL para çalan hırsızlık zanlısı güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerden kimliği tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Gaziantep'te kasaplardan 5 bin TL değerinde sucuk ve 9 bin TL para çalan hırsızlık zanlısı güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerden kimliği tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Olay Şahinbey ilçesi Akkent ve Şahintepe mahallelerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı kasapta yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Ali Rıza T.'nin adresine ulaştı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipler düzenledikleri operasyonla Ali Rıza T.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık zanlısı Ali Rıza T. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

(Mehmet Bulut/İHA)

