Suçluların korkulu rüyaları çocukların dostu oldu

Amasya İl Jandarma Komutanlığının uyguladığı 'Bilinçli Toplum Güvenli Trafik' projesi kapsamında trafik eğitimi alan öğrenciler, programın sonunda kendilerini sürpriz şekilde bekleyen iki eğitimli köpek ile trafik timlerinin gösterisiyle karşılaştılar.

Amasya İl Jandarma Komutanlığının uyguladığı 'Bilinçli Toplum Güvenli Trafik' projesi kapsamında trafik eğitimi alan öğrenciler, programın sonunda kendilerini sürpriz şekilde bekleyen iki eğitimli köpek ile trafik timlerinin gösterisiyle karşılaştılar.

10 bin sürücü ve yaya ile 5 bin öğrenciye trafik kuralları konusunda bilgilendirme çalışmasının amaçlandığı proje kapsamında Ziyaret TOKİ İlkokulunda trafik ekiplerinden eğitim alan öğrenciler okul bahçesine geçtiklerinde suçluların korkulu rüyası olan narkotik köpeği 'Atak' ve bomba imha köpeği 'Rota' ile karşı karşıya kaldılar. Eğitmenlerinin talimatlarını eksiksiz yerine getirip yetenekleriyle göz dolduran 'Atak' ile 'Rota'ya öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Jandarma motosikletli asayiş timlerinin kullandığı motosikletlere de binen öğrencilere hediye olarak çeşitli eğitim materyalleri dağıtıldı.

Programın trafik kurallarını öğrenen öğrencilerinin güvenlik güçlerini daha çok sevmelerini de sağladığını belirten Ziyaret TOKİ İlkokulu Müdürü Hüsamettin Aydın, "Korkuya dayalı değil, sevgiye dayalı bir medeniyet kurmak için öğrencilerimiz bilinçlendirildi. Vatanına, milletine, ordusuna, büyüklerine güvenen gençler bu eğitimlerle ortaya çıkıyor. Güvenin sağlanması, sevgiyi, saygıyı, huzuru da birlikte getiriyor" dedi.

(Murat Çelik A./İHA)