09.01.2017 08:56 Suç ve şiddet mağdurlarına 'Adli Görüşme Odası' güvencesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, suç mağduru çocuklar ile şiddet mağduru kadınların ifade ve beyanlarının alınmasında Adli Görüşme Odalarının faaliyete geçirilmesini istedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, suç mağduru çocuklar ile şiddet mağduru kadınların ifade ve beyanlarının alınmasında Adli Görüşme Odalarının faaliyete geçirilmesini istedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, Adli Görüşme Odalarını faaliyete geçirmekle görevlendirildi. Bozdağ'ın imzasıyla yayımlanan talimat yazısında, "2012, 2014 yılları arasında yürütülen 'Çocuklar için Adalet Projesi' kapsamında çocukların uygun koşullarda ifade ve beyanlarının alınması için proje bütçesinden yaklaşık 522 bin euro maliyet ile 23 il ve 25 adliyede toplam 31 teknik donanımlı ve SEGBİS uyumlu Çocuklarla Adli Görüşme Odası (ÇAGO) kurulmuştur. Proje kapsamında çocuk merkezli oluşturulan bu odaların; Bakanlar Kurulunca kabul edilen 2015-2019 dönemine ilişkin Yargı Reformu Stratejisi ve 2015-2019 dönemine ilişkin Bakanlığımız Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda başta çocuklar olmak üzere adli süreçte yer alan tüm kırılgan grupların ifade ve beyan alma işlemlerinde kullanılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır" denildi.



ŞİDDET MAĞDURU KADINLARA ÖZEL ODA

Tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının oluşturulan özel odalarda alınacağının kaydedildiği yazıda, "Oluşturulan bu odaların, özel ortamlarda ifade ve beyanlarının alınması gerektiğine karar verilen veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan hallerde "çocuğun üstün yararı" ilkesi gözetilmek suretiyle öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılması, anılan kişilerin adli süreçte korunmasına, ikincil mağduriyet yaşamalarının önlenmesine ve adalete erişimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır" ifadeleri yer aldı.



Adli Görüşme Odalarının, özel ortamlarda ifade ve beyanının alınması gerektiğine veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğuna karar verilen; öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ile aile içi şiddet suçu mağdurları ve diğer kırılgan gruba mensup mağdurların, ifade ve beyanının alınmasında kullanılması istenildi.



23 İLDE 31 ODA

Avrupa Birliği'nin mali, UNICEF'in teknik destekleriyle yürütülen "Çocuklar İçin Adalet Projesi" kapsamında oluşturulan Adli Görüşme Odaları, suça sürüklenen, mağdur ve tanık çocukların adliye ortamında kendilerini daha iyi hissedecekleri şekilde düzenlendi. Proje bütçesinden yaklaşık 522 bin Euro maliyet ile 23 ilde bulunan 25 adliyede 31 teknik donanımlı oda açıldı. Odalar video konferans sistemi ile duruşma sırasında kullanılan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin (SEGBİS) de kurulduğu odalardaki görüşmeleri izleyebilmeleri için avukat ve cumhuriyet savcıları için de ayrı bir oda tahsis edildi.

3 Nisan 2017 tarihinde hizmete sunulması öngörülen odaların, tüm kırılgan grupları kapsayacak şekilde vaka yönetiminin uygulanması, savcılık aşamasından mahkeme aşaması neticelenene kadar hizmet sunulmasını, bilgilendirme konusunun etkin şekilde yerine getirilmesini öngören onarıcı adalet sisteminin kurumlar arasındaki koordinasyonu da arttırması hedefleniyor. Odalarda eğitimli ve uzman personelin çalıştırılacağı belirtildi.

İstanbul Çağlayan, İstanbul Bakırköy, İstanbul Anadolu, İzmir, Ankara, Adana adliyelerinde 2'şer, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Manisa, Gaziantep, Mersin, Samsun, Aydın, Sakarya, Zonguldak, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Çorum, Şanlıurfa, Eskişehir ve Trabzon adliyelerinde de 1'er Adli Görüşme Odası'nın hizmete gireceği kaydedildi.

(Caner Ünver / İHA)

