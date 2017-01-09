Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Suç ve şiddet mağdurlarına 'Adli Görüşme Odası' güvencesi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Suç ve şiddet mağdurlarına 'Adli Görüşme Odası' güvencesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, suç mağduru çocuklar ile şiddet mağduru kadınların ifade ve beyanlarının alınmasında Adli Görüşme Odalarının faaliyete geçirilmesini istedi. Bozdağ'ın imzaladığı 'Olur' yazısı ile 3 Nisan'dan itibaren Adli Görüşme Odaları faaliyete geçirilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, suç mağduru çocuklar ile şiddet mağduru kadınların ifade ve beyanlarının alınmasında Adli Görüşme Odalarının faaliyete geçirilmesini istedi. Bozdağ'ın imzaladığı "Olur" yazısı ile 3 Nisan'dan itibaren Adli Görüşme Odaları faaliyete geçirilecek.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, Adli Görüşme Odalarını faaliyete geçirmekle görevlendirildi. Bozdağ'ın imzasıyla yayımlanan talimat yazısında, "2012, 2014 yılları arasında yürütülen 'Çocuklar için Adalet Projesi' kapsamında çocukların uygun koşullarda ifade ve beyanlarının alınması için proje bütçesinden yaklaşık 522 bin euro maliyet ile 23 il ve 25 adliyede toplam 31 teknik donanımlı ve SEGBİS uyumlu Çocuklarla Adli Görüşme Odası (ÇAGO) kurulmuştur. Proje kapsamında çocuk merkezli oluşturulan bu odaların; Bakanlar Kurulunca kabul edilen 2015-2019 dönemine ilişkin Yargı Reformu Stratejisi ve 2015-2019 dönemine ilişkin Bakanlığımız Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda başta çocuklar olmak üzere adli süreçte yer alan tüm kırılgan grupların ifade ve beyan alma işlemlerinde kullanılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır" denildi.

Şiddet mağduru kadınlara özel oda

Tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının oluşturulan özel odalarda alınacağının kaydedildiği yazıda, "Oluşturulan bu odaların, özel ortamlarda ifade ve beyanlarının alınması gerektiğine karar verilen veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan hallerde "çocuğun üstün yararı" ilkesi gözetilmek suretiyle öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılması, anılan kişilerin adli süreçte korunmasına, ikincil mağduriyet yaşamalarının önlenmesine ve adalete erişimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Adli Görüşme Odalarının, özel ortamlarda ifade ve beyanının alınması gerektiğine veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğuna karar verilen; öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ile aile içi şiddet suçu mağdurları ve diğer kırılgan gruba mensup mağdurların, ifade ve beyanının alınmasında kullanılması istenildi.

23 ilde 31 oda

Avrupa Birliği'nin mali, UNICEF'in teknik destekleriyle yürütülen "Çocuklar İçin Adalet Projesi" kapsamında oluşturulan Adli Görüşme Odaları, suça sürüklenen, mağdur ve tanık çocukların adliye ortamında kendilerini daha iyi hissedecekleri şekilde düzenlendi. Proje bütçesinden yaklaşık 522 bin Euro maliyet ile 23 ilde bulunan 25 adliyede 31 teknik donanımlı oda açıldı. Odalar video konferans sistemi ile duruşma sırasında kullanılan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin (SEGBİS) de kurulduğu odalardaki görüşmeleri izleyebilmeleri için avukat ve cumhuriyet savcıları için de ayrı bir oda tahsis edildi.

3 Nisan 2017 tarihinde hizmete sunulması öngörülen odaların, tüm kırılgan grupları kapsayacak şekilde vaka yönetiminin uygulanması, savcılık aşamasından mahkeme aşaması neticelenene kadar hizmet sunulmasını, bilgilendirme konusunun etkin şekilde yerine getirilmesini öngören onarıcı adalet sisteminin kurumlar arasındaki koordinasyonu da arttırması hedefleniyor. Odalarda eğitimli ve uzman personelin çalıştırılacağı belirtildi.

İstanbul Çağlayan, İstanbul Bakırköy, İstanbul Anadolu, İzmir, Ankara, Adana adliyelerinde 2'şer, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Manisa, Gaziantep, Mersin, Samsun, Aydın, Sakarya, Zonguldak, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Çorum, Şanlıurfa, Eskişehir ve Trabzon adliyelerinde de 1'er Adli Görüşme Odası'nın hizmete gireceği kaydedildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Suç ve şiddet mağdurlarına 'Adli Görüşme Odası' güvencesi
Kahramanmaraş'ta kar esareti
Buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı
Akıncı ile Guterres telefonda 20 dakika görüştü
Park halindeki otomobili şarampole devirdi
Minik Yağız, 4 saatlik mücadelenin ardından hastaneye yetiştirildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hapishanelerde bulunan FETÖ'cüler için flaş istihbarat!
Hapishanelerde bulunan FETÖ'cüler için flaş istihbarat!
Şehit polisin olay olan ses kaydı ortaya çıktı
Şehit polisin olay olan ses kaydı ortaya çıktı
Genelkurmay Başkanlığı'nın yetkisi alındı artık bakan karar verecek!
Genelkurmay Başkanlığı'nın yetkisi alındı artık bakan karar verecek!
İran'dan flaş Türkiye açıklaması! İki ülke arasında...
İran'dan flaş Türkiye açıklaması! İki ülke arasında...
İstanbul hava durumu kar mola verdi yarına dikkat!
İstanbul hava durumu kar mola verdi yarına dikkat!
İstanbul ve 15 ilde eğitime kar tatili
İstanbul ve 15 ilde eğitime kar tatili
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Suç ve şiddet mağdurlarına 'Adli Görüşme Odası' güvencesi
Suç ve şiddet mağdurlarına 'Adli Görüşme Odası' güvencesi
Kahramanmaraş'ta kar esareti
Kahramanmaraş'ta kar esareti
Buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı
Buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı
Akıncı ile Guterres telefonda 20 dakika görüştü
Akıncı ile Guterres telefonda 20 dakika görüştü
Park halindeki otomobili şarampole devirdi
Park halindeki otomobili şarampole devirdi
Minik Yağız, 4 saatlik mücadelenin ardından hastaneye yetiştirildi
Minik Yağız, 4 saatlik mücadelenin ardından hastaneye yetiştirildi
Trabzonspor, Hugo Rodallega konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaştı
Trabzonspor, Hugo Rodallega konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaştı
Van'da terör operasyonu
Van'da terör operasyonu
Minik Yağız 4 saatlik mücadelenin ardından hastaneye yetiştirildi
Minik Yağız 4 saatlik mücadelenin ardından hastaneye yetiştirildi
Trabzonspor'dan Rodallega bombası
Trabzonspor'dan Rodallega bombası
HDP'li ilçe başkanı gözaltına alındı
HDP'li ilçe başkanı gözaltına alındı
İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı
İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English