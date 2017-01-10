10.01.2017 09:04 Suç üstü yakalanan uyuşturucu tacirine 8 yıl hapis

Kayseri'de bir kişiye uyuşturucu satarken suç üstü yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan 38 yaşındaki sanığa 8 yıl 4 ay hapis, bin 500 TL adli para cezası verildi. Kayseri'de bir kişiye uyuşturucu satarken suç üstü yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan 38 yaşındaki sanığa 8 yıl 4 ay hapis, bin 500 TL adli para cezası verildi.



11 Kasım 2016 günü Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine gittikleri Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nin Mahalle Muhtarlığı yanındaki boş arazide şüpheli hareketleri üzerine iki kişi yakalandı. İlk yakalanan E.T. isimli genç, üzerinden 14.58 gram çıkan esrarı diğer şüpheli M.K.'den aldığını söyledi. İkinci yakalanan M.K.'nin üzerinden ise 54.47 gram esrar çıktı. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan M.K. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan dava açıldı.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık M.K. ve avukatı hazır bulundu.



38 yaşındaki tutuklu sanık M.K. mahkemede, 20 yıldır uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu, ticaretini yapmadığını belirterek, beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığın suçunu sabit görerek, sanık M.K.'ya 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis, bin 500 TL adli para cezası verdi.

