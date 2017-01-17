17.01.2017 12:08 Suç örgütüne operasyon: 28 gözaltı

Antalya merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü kadın 28 kişi adliyeye sevk edildi. Antalya merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü kadın 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kentte "pervaneler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yağma, silahla yaralama, tehdit, tefecilik suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen örgüte yönelik Antalya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Isparta ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda, 7 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 127 adet değişik çapta tabanca mermisi, 1 adet sinyal kesici cihaz, 3 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 2 şarjör, 8 adet av fişeği, bir adet uzun namlulu silaha ait fişek, bir adet kuru sıkı tabanca ve şarjör, çelik yelek, çok sayıda senet, kullanıma hazır ve uyuşturucu madde ve tarihi eser niteliği taşıyan materyal ve çelik yelek ele geçirildi. Örgütün çelik yeleği, kısa süre önce bir üyenin silahla yaralanmasının ardından kullanmaya başladıkları belirtildi. Suç örgütünün kentte çok sayıda silahlı yaralama, yağma, tehdit ve dolandırıcılık olaylarına karıştığı ileri sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından "Silahlı suç örgütü kurmak", "Silahlı suç örgütü kapsamında faaliyetlerde bulunmak", "Yağma", "tehdit", "Silahla yaralama", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

(İsa Akar-Harun Erdoğdu / İHA)

