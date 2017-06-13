Suç örgütü operasyonunda 23 tutuklama

Zonguldak merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçeleri ile Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Zonguldak merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçeleri ile Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mayıs 2017 tarihinde il genelinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 24 şüpheli güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Sabahın erken saatlerinden bu yana savcılıkta süren ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 23ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Sertaç Özdemir / İHA)