Suç makileri son işlerinde yakalandı

Kahramanmaraş'ta bankadan para çeken vatandaşları takip ederek soyan suç makineleri, son işlerinde kıskıvrak yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bankadan para çeken vatandaşları takip ederek soyan suç makineleri, son işlerinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Sanayi Sitesi içerisinde bir banka şubesi çevresinde görevli sivil polis ekipleri, park halinde bir aracın lastik havasını indirip camını zorlamaya çalışan şahısları fark etti. Şüpheliler, yanlarına yaklaşan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sahte plakalı araçla kaçan şüphelileri takibe olan polis, şehrin tüm giriş çıkışlarını kapattı. Yaşanan kovalamaca sonrası polis ekipleri, şüphelileri Doğukent Mahallesi'nde kıstırdı. Şüphelilerden Mesut B. (20), yaşanan kovalamaca neticesinde boş bir araziye yakalandı. Şüpheli Gökhan K. (19) ise tarlada gizlenmeye çalışırken yakalandı. Olayda kullanıldığı belirlenen 06 FV 6814 plakalı ikinci araç da arazide ele geçirildi. Yapılan arazi taramasında etrafa atılmış çift plaka ve araç camı açmakta kullanılan aparat bulundu.



ŞÜPHELİLER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kayseri'den Kahramanmaraş'a iki araçla geldikleri tespit edilen şüphelilerden Mesut B'nin 20 ayrı suç kaydının olduğu, Gökhan K'nın ise 6 suçtan arandığı belirlendi. Çevre illerde de benzer soygun olayları gerçekleştiren şüphelilerin bankadan para çeken vatandaşları takip edip araç lastiklerini indirme, camlarına taş atma ve yolu kapandı gibi gösterme yöntemlerini kullanarak soydukları öğrenildi.

(Muhammet Özer /İHA)