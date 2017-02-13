13.02.2017 14:22 Suat Suna'nın yeni albümü 14 Şubat'ta çıkıyor

Pop müziğin sevilen ismi Suat Suna'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni albümü 'Seni Buldum', 14 Şubat Sevgililer Gününde müzik marketlerde yerini alacak. Pop müziğin sevilen ismi Suat Suna'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni albümü "Seni Buldum", 14 Şubat Sevgililer Gününde müzik marketlerde yerini alacak.

Seyhan Müzik'ten çıkacak ve tüm sevenlere armağan niteliğindeki albümde yer alan eserlerin tamamının söz ve müzikleri Suat Suna'ya ait. Bir açıklama yapan başarılı yorumcu Suna, "Bu yıl kariyerimin 24. yılı. Bunca yıldır yaptıklarımı takip edip, müziğimden keyif alan herkese şükranlarımı sunuyorum. Umarım ben yeni eserler yazmaya ve söylemeye devam ettikçe, benimle olmaya, beni dinlemeye devam ederler. Hepsini kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum" dedi.



