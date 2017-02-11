Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Şuandaki sistem Cumhurbaşkanına çok daha fazlasını veriyor'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Şuandaki sistem Cumhurbaşkanına çok daha fazlasını veriyor'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, anayasa değişikliğine ilişkin, 'Bu mesele memleket meselesi, Türkiye'nin meselesi. Yoksa Cumhurbşakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir değişikliğe inanın ihtiyacı yok. Bu sistem, şuandaki sistem çok daha fazlasını veriyor' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, anayasa değişikliğine ilişkin, "Bu mesele memleket meselesi, Türkiye'nin meselesi. Yoksa Cumhurbşakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir değişikliğe inanın ihtiyacı yok. Bu sistem, şuandaki sistem çok daha fazlasını veriyor" dedi.
Bakan Tüfenkci, partisinin Karabük İl Başkanlığının İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda büyümeye devam ettiğini söyledi.
Önlerinde referandum olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, "Bir çoğu yalan üzerine, tezviratlar üzerine siyaset yapamaya çalışan insanlarımızın aklını çelmeye çalışan muhalefet başta olmak üzere şer odakları var. Bazıları ısrarla parlamenter sistemin 'şöyle iyiydi, böyle iyiydi, si ne istediniz de olmadı, millet size bunu verdi, şunu verdi' duyarsınız, 'ne değişecek, neden rahatsız oldunuz' diye. Bir Türk demokrasi tarihine, parlamenter sistem tarihine bir bakın. Her 10 yılda bir darbe üreten bir parlamenter sistemimiz var. 1960'da darbe üretmiş, 1970'de üretmiş, 1980'de üretmiş, ondan sonra 28 Şubatları üretmiş, bizim dönemimizde eğer AK Parti dik durmasaydı e-muhtıralarla AK Partiyi götürüp, iktidardan uzaklaştırmaya çalışmaktan tutun da çeşitli vesayet odaklarının AK Parti üzerinde oynamaya çalıştıkları oyunlara kadar baktığınızda bu sistemin nasıl demokratik bir olduğunu, nasıl bir parlamenter sistem olduğunu hepimiz en iyi bilenlerdeniz. Eğer Cumhurbaşkanımız başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dik durmasaydı bu kadrolar inanın AK Partiyi de 10 kere götürmüşlerdi. Biz iktidarımız boyunca adeta şeytan taşlamaktan Kabe'yi ziyaret etmeye fırsat bulamadık, tavaf etmeye fırsat bulamadık. Ama buna rağmen hem o güçlerle mücadele ettik hem de size, millete hizmet etmeye devam ettik. Allah'a hamd olsun her alanda da 3 kat Türkiye'yi büyüttük. Ama biz istiyoruz ki, nasıl sorunları torunlara bırakmaya bir iktidarsak, ülkeyi ama sağlam olarak torunlarımıza bırakalım, düzgün olarak torunlarımıza bırakalım, torunlarımız bu sorunlarla uğraşmasın istiyoruz. Refah içerisinde dünyayla yarışabilen bir Türkiye'de yaşasın istiyoruz. Onun için bu anayasa değişikliğine hep beraber inşallah 'evet' diyeceğiz. Bu mesele Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil, bu mesele memleket meselesi, Türkiye'nin meselesi. Yoksa Cumhurbşakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir değişikliğe inanın ihtiyacı yok. Bu sistem, şuandaki sistem çok daha fazlasını veriyor. Ama memleket meselesi olunca, mesele kişilerle kayıp olmuyor. Eğer bu dava bu millete hizmet davasıysa elbetteki AK Parti teşkilatları olarak da biz milletin yararına olan her şeye dün olduğu gibi bugün de 'evet' diyoruz. Biz, bazıları 'siz parlamenter sistemle de terörle mücadele ediyorsunuz, şununla da ekonomiyi büyütüyorsunuz, bununla da büyütüyorsunuz, uyumsuzluk diyorsunuz işte 14 yıldır uyum var, cumhurbaşkanıyla şu var, bu var.' Hadi Necdet Sezer'leri unuttuk mu zannediyor bunlar. Bizim fedakarlıklarımızla bu sistem arıza vermediyse Sayın Binali Yıldırım Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımızın uyumlarına bakarak bundan sonra vermeyeceğinin garantisi yok. Şimdi diyorlar ki, 'siz bu referandumlara yine böyle sık sık gidiyorsunuz, sandığı getiriyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz?' Peki sormak gerekir. Bu 367 icadını kim çıkardı? Bu övdüğünüz sistemin önünü kim tıkadı, kimler tıkadı, hangi odaklar devreye girdi? Güvenli ve huzurlu bir Türkiye istiyorsak, güçlü hükumet, güçlü iktidar istiyorsak elbette ki, 'evet' diyeceğiz. Evet, bu sistem cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi uzlaşma getiriyor ama kiminle uzlaşma getiriyor? Milletle uzlaşmayı getiriyor. Evet, bu sistem Amerika'daki sisteme benzemiyor, Avrupa'daki başkanlık sistemine de benzemiyor, Latin Amerika'daki ülkelerdeki başkanlık sistemine de benzemiyor, bundan gocunmuyoruz. Bu Türk tipi başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı sistemi. Biz kendimize göre Türkiye'ye özgün bir yönetim modeli istiyoruz." dedi.
Bakan Tüfenkci daha sonra, Karabük Valiliğini ziyaret etti. Valilik girişinde Vali Mehmet Aktaş ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Tüfenkci, makama geçerek Aktaş'dan kent hakkında bilgiler aldı.
Daha sonra KARDEMİR içersinde yer alan Karabük Gümrük Müdürlüğü binasına geçen Bakan Tüfenkci, buradaki incelemesinin ardından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab şehrinde şehit olan Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in Karabük'teki babası Hasan ve annesi Zehra Aytekin'i evinde ziyaret ederek taziyelerde bulundu.
Bakan Tüfenkci'ye ziyaretlerinde Karabük Valisi Aktaş, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya ve Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ile AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar da eşlik etti.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
El Bab'da yaralanan asker şehit düştü
'Şuandaki sistem Cumhurbaşkanına çok daha fazlasını veriyor'
Mersin'de 4 gol var, kazanan yok
'7 Haziran'dan sonra koalisyon kurulsaydı...'
Trabzonspor Karşıyaka'yı mağlup etti
'MHP Türklüğün bekası için evet diyor'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Trump'ın Türk danışmanı konuştu
Trump'ın Türk danışmanı konuştu
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı!
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
El Bab'da yaralanan asker şehit düştü
El Bab'da yaralanan asker şehit düştü
'Şuandaki sistem Cumhurbaşkanına çok daha fazlasını veriyor'
'Şuandaki sistem Cumhurbaşkanına çok daha fazlasını veriyor'
Mersin'de 4 gol var, kazanan yok
Mersin'de 4 gol var, kazanan yok
'7 Haziran'dan sonra koalisyon kurulsaydı...'
'7 Haziran'dan sonra koalisyon kurulsaydı...'
Trabzonspor Karşıyaka'yı mağlup etti
Trabzonspor Karşıyaka'yı mağlup etti
'MHP Türklüğün bekası için evet diyor'
'MHP Türklüğün bekası için evet diyor'
Veda videosu ortaya çıktı: Oğluna şok tavsiye
Veda videosu ortaya çıktı: Oğluna şok tavsiye
İlk yarı Fenerbahçe'nin
İlk yarı Fenerbahçe'nin
'Yeni sistemle CHP, aşırı ucu bırakacak'
'Yeni sistemle CHP, aşırı ucu bırakacak'
'Bizim yaptığımız şey sistem değişikliğidir'
'Bizim yaptığımız şey sistem değişikliğidir'
'Her maçı kazanmak için mücadele eden bir takımız'
'Her maçı kazanmak için mücadele eden bir takımız'
'Hem şansı hem takdiri kendi tarafımıza çevirmeye çalışacağız'
'Hem şansı hem takdiri kendi tarafımıza çevirmeye çalışacağız'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English