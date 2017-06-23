Su ürünleri üretimi azaldı

Su ürünleri üretimi 2016 yılında yüzde 12,4 azaldı

Su ürünleri üretimi 2016 yılında yüzde 12,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı su ürünleri istatistiklerini açıkladı. Buna göre; su ürünleri üretimi 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,4 azalarak 588 bin 715 ton olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 44,8'ini deniz balıkları, yüzde 6,4'ünü diğer deniz ürünleri, yüzde 5,8'ini iç su ürünleri ve yüzde 43'ünü yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Avcılıkla yapılan üretim 335 bin 320 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 253 bin 395 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 24,2, iç su ürünleri avcılığı yüzde 0,9 azaldı.

Deniz ürünleri avcılığı ile yapılan üretimde ilk sırayı yüzde 40,7'lik oran ile Doğu Karadeniz Bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 33,3 ile Batı Karadeniz, yüzde 11,5 ile Ege, yüzde 10,6 ile Marmara ve yüzde 3,9 ile Akdeniz Bölgesi izledi.

