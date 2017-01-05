05.01.2017 16:41 Su sayaçlarınızı donmaya karşı koruyunuz

Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, havaların aniden soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donma ve patlama risklerine karşı abonelerine önlem almaları yönünde uyarılarda bulundu. Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, havaların aniden soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donma ve patlama risklerine karşı abonelerine önlem almaları yönünde uyarılarda bulundu.



Meteorolojik bilgilere göre Edirne'de hafta sonu hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşeceğini belirten Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, donma riskine karşı vatandaşların musluklarını kısık bir şekilde açık bırakmalarını tavsiye etti.



Özellikle açık alanlarda bulunan sayaçların kalın yün kumaş, kauçuk, sünger ya da telis çuval parçaları ile sıkıca sarılarak muhafaza altına alınması gerektiğini belirten yetkililer, "Bazı abonelerimiz donan sayaca ve tesisata ateş tutarak, sıcak su dökerek, sayacı açmaya çalışmakta, bundan dolayı da sayaçlarda kalıcı hasarlar meydana gelmektedir" dedi.

