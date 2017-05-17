Su pompası içinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Mersin'de Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere kargoya verilen su pompası ve dalgıç motoru içinde 60 bin 168 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, malları teslim eden 2 Suriyelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Mersin'de Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere kargoya verilen su pompası ve dalgıç motoru içinde 60 bin 168 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, malları teslim eden 2 Suriyelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir istihbaratı değerlendiren ekipler, 2 Suriye uyruklu şahsın bir kargo şirketi aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapacağını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Çamişerif Mahallesi Uray Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına operasyon düzenledi. Ekipler, Muayid Alouadi ismini kullanan Suriyeli bir şahıs ile kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu bir şahsın, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere 2 metre boyunda silindir şeklinde su pompası ve 2 adet bir metre uzunluğunda dalgıç motoru verdiğini tespit etti. Suriye uyruklu kişilerin verdiği su pompası ve dalgıç motorlarında arama yapan ekipler, 60 bin 168 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, malları teslim eden 2 Suriyelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

(Koray Ünlü/İHA)