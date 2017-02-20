Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Su kuyusunda bulundu! Üvey babası keserle öldürüp...
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Su kuyusunda bulundu! Üvey babası keserle öldürüp...

İzmir'in Menemen İlçesi'nde, 7 gün önce kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun, Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ndeki bir su kuyusunda ölü bulundu. su kuyusunda cesedi bulunan 15 yaşındaki liseli genci üvey babasının öldürdüğü ortaya çıktı.

Menemen Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Coşkun, geçen 12 Şubat'ta Bolu'dan gelen teyzesi Esma Koç'u görmek için dedesi Ahmet Koç'un Esatpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Dedesinin evinden kendi evlerinde unuttuğu USB belleği almaya gideceğini söyleyerek ayrılan Coşkun'dan bir daha haber alınamadı. Coşkun'dan uzun süre haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek oğullarının gidebileceği yerleri aradı. Coşkun'u bulamayan aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

8209557

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Coşkun'un gittiği güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucunda Ahmet Coşkun'un en son evinin 150 metre ilerisindeki plastik doğrama atölyesinin önünden geçerken görüntülendiği öğrenildi. Coşkun'un cep telefonunun IMEI numarasını alan polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Manisa'nın Yunusemre İlçesi Recepli Mahallesi yakınlarındaki bir bölgeden sinyal aldı. Harekete geçen ekipler, Ahmet Coşkun'un cansız bedenini bir su kuyusunda buldu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan Ahmet Coşkun'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ÜVEY BABA İTİRAF ETTİ

İzmir'in Menemen ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan 15 yaşındaki liseli genci üvey babasının öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan adam, başına keser sapıyla vurarak öldürdüğünü ve cesedini su kuyusuna attığını itiraf etti.

8209556

İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Örtülü Mahallesi ile Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Recepli Mahallesi arasındaki bir bölgedeki su kuyusunda Ahmet Coşkun'un ölü bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Coşkun'un ailesinin ifadesine başvurulması sonrası, üvey baba M.M. gözaltına alındı. Emniyetteki yapılan sorgunun ardından üvey baba M.M., Coşkun'un başına keser sapıyla vurarak öldürdüğünü ve ayağına taş bağlayarak cesedini su kuyusuna attığını itiraf etti.

8209555

Ekipler, gencin ayağına bağlanan taşı da kuyudan çıkartarak inceledi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Darbeci Binbaşı: 'Bize verilen emir Cumhurbaşkanı'nı...'
Tam bir zehir deposu !
Karabüklü boksörler madalyalarla döndü
Lüks yatta bulundu: 500 bin paket, 7 gözaltı
Kurtulmuş: ABD ile görüşmeler hayra alamet
Emine Erdoğan Suriyeli kadınları ağırladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Alperen Ocakları referandum kararını verdi
Alperen Ocakları referandum kararını verdi
Amerikalı şirketten referandum anketi!
Amerikalı şirketten referandum anketi!
Terör örgütü FARC tamamıyla silah bıraktı
Terör örgütü FARC tamamıyla silah bıraktı
Duruşmada olay! Aziz Yıldırım ile Baransu tartıştı...
Duruşmada olay! Aziz Yıldırım ile Baransu tartıştı...
Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa gidiyor! 3-1
Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa gidiyor! 3-1
AK Partili isim uçakta kalp krizi geçirdi!
AK Partili isim uçakta kalp krizi geçirdi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Darbeci Binbaşı: 'Bize verilen emir Cumhurbaşkanı'nı...'
Darbeci Binbaşı: 'Bize verilen emir Cumhurbaşkanı'nı...'
Tam bir zehir deposu !
Tam bir zehir deposu !
Karabüklü boksörler madalyalarla döndü
Karabüklü boksörler madalyalarla döndü
Lüks yatta bulundu: 500 bin paket, 7 gözaltı
Lüks yatta bulundu: 500 bin paket, 7 gözaltı
Kurtulmuş: ABD ile görüşmeler hayra alamet
Kurtulmuş: ABD ile görüşmeler hayra alamet
Emine Erdoğan Suriyeli kadınları ağırladı
Emine Erdoğan Suriyeli kadınları ağırladı
NASA'nın yarışmasına tek o ülke katılacak
NASA'nın yarışmasına tek o ülke katılacak
HSYK, FETÖ ile bağlantılı 227 hakim ve savcıyı ihraç etti
HSYK, FETÖ ile bağlantılı 227 hakim ve savcıyı ihraç etti
Eski savcılar ve eski hakim tutuklandı
Eski savcılar ve eski hakim tutuklandı
Marine Le Pen Lübnan'da
Marine Le Pen Lübnan'da
Şikede kumpas davasına yarına devam edilecek
Şikede kumpas davasına yarına devam edilecek
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English