Su kulesi işçilerin üzerine çöktü

Çin'de eski bir su kulesinin yıkımı faciayla bitti.

Çin'de eski bir su kulesinin yıkımı faciayla bitti.

Dev yapı, temelde çalışan 2 işçinin üzerine çöktü. Olayda 2 işçi de hayatını kaybetti. O anlar ve yaşanan panikse amatör kamera tarafından kaydedildi.

