Su kulesi işçilerin üzerine çöktü

Çin'de eski bir su kulesinin yıkımı faciayla bitti.
Çin'de eski bir su kulesinin yıkımı faciayla bitti. Dev yapı, temelde çalışan 2 işçinin üzerine çöktü. Olayda 2 işçi de hayatını kaybetti. O anlar ve yaşanan panikse amatör kamera tarafından kaydedildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.