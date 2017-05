'Şu ana kadar AK Parti'den 300 ihraç var'

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 'Su ana kadar AK Parti'den tam 300 ihraç var. Bunların içinde il genel meclisi başkanı var, belediye başkanı var, belediye meclis üyesi var' dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, "Su ana kadar AK Parti'den tam 300 ihraç var. Bunların içinde il genel meclisi başkanı var, belediye başkanı var, belediye meclis üyesi var" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor?" programına konuk oldu. İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevaplayan Kuzu ve Tayyar, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşmayı değerlendiren Kuzu, "Ben de bu partinin bir kurucusu olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlar üzerindeki ağırlığını biliyorum. Seçimlerde AK Parti'nin oranının üzerinde oy alan bir konumu var. Bunu kimse inkar edemez. Sevilen bir liderin partisine dönmesinin AK Parti içinde bir sinerji oluşturacağı kesin. Hele başkanlık sisteminde bunun mutlaka bir katkısı olacak. Uzun bir konuşma oldu, hiç sıkılmadan dinledim. O süre içinde 16 yıllık AK Parti iktidarında sağlıkta, ulaşımda, eğitimde gelinen noktaları anlattı. Buradaki mesajı 'Yapmış olduklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır' şeklindeydi. Bu arada geçmiş yıllardan itibaren gelen süreçte kırgınlık, dargınlık varsa bunları büyütmemeleri mesajını verdi. Teşkilatlarda atalete gidilmemesini ima eder türden, bunları giderecek yöntemlere değindi. Dış politikada, terörle mücadele ve Avrupa Birliği alanlarına değindi" şeklinde konuştu.



"GEÇMİŞTE MİLLETVEKİLLİĞİ, BAKANLIK YAPMIŞ, DAHA SONRA KIRILMIŞ, KÜSMÜŞ İSİMLERİ KURCALADIK"

Erdoğan'ın konuşmasının en önemli noktasının vatandaşları kucaklayan bir dille gerçekleşmesi olduğuna vurgu yapan Kuzu, "Bence konuşmanın en önemli noktası 'hayır' veren vatandaşların neden böyle bir karar verdiklerinin araştırılması, insanları kırarak bir yere varılamayacağını ve hatayı kendimizde aramamız gerektiğini vurguladı. Yeni sisteme en önemli vurgusu, bundan sonra işin daha zor olduğu yüzde 50 artı 1'le ancak gelinecek olması. Bence yeni dönemin en önemli mesajı bu olmuştur. Bu modelin en önemli yanı 'Ne olursan ol gel', Hz. Mevlana'nın mesajıdır. 80 bin kişilik bir kongre vardı. Geçmişte milletvekilliği, bakanlık yapmış, daha sonra kırılmış, küsmüş isimler de vardı ama biz onları kucakladık. Tek tek hepsiyle bizzat ben ilgilendim" ifadelerini kullandı.



"YORULANLAR KENARA ÇEKİLECEK YOLUNU KAYBEDENLER RANDEVU ALIP TEKRAR GELECEK"

Kuzu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongredeki konuşmasında "Şehirleri sırtında taşıyan insanlar, şehirlerin onları sırtında taşıdığı insanlar değil" sözlerinin hatırlatılması üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"AK Parti yeni kurulmuş ve icraatlarına bugün başlamış bir parti değil. Bizim hizmet anlayışımız, vatandaşımıza yaklaşma anlayışımız var. Burada bir yorgunluk hissedilmiş. Cumhurbaşkanı 'bu yolculukta yorulanlar oldu, yolunu kaybedenler oldu' dedi. Buradan çıkarılacak mesaj, yorulanlar kenara çekilecek, yolunu kaybedenler randevu alıp tekrar gelecek. Belediye başkanlıkları konusunda büyük bir çapta değişiklik olacağını zannetmiyorum, belli yerlerde sıkıntı varsa gereği yapılabilir. Bunlara '2019'u bekleme imkanımız yok, sen bu işi yapamıyorsun' denilebilir. Bu daha çok 'Kendinize çeki düzen verin' şeklinde tavsiyedir. Bu hem teşkilatlara hem de belediye başkanlarına mesajdır. Yani camiye önünde arabalarla, konvoyla gitmenin bir anlamı yok. Orada yürüyerek git, ben de akşama kadar vatandaşın arasında dolaşıyorum."

Kuzu, AK Parti'nin MYK kadrosunda gerçekleşecek değişimi, "MYK'yı bilemiyorum, MKYK zaten seçildi. Buradaki isimler bir nevi partinin bakanları konumunda. Bakanlarla ilgili ciddi bir değişiklik beklemiyorum. Değişiklikler genellikle 3-5 isim oluyor. Onun dışında büyük çapta bir şey yok" şeklinde yorumladı.



"ERGENEKON'DA, BALYOZ'DA SİLİVRİ'NİN YOLLARINI AŞINDIRIYORLARDI, ŞİMDİ SİLAH BİZE ÇEVRİLİNCE ONUN YANINA GEÇTİLER"

Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) ahtapot gibi her yere uzanan bir yaratık olarak tanımlayan Kuzu, FETÖ ile mücadele konusunda şu açıklamalarda bulundu:

"Bu zor bir mücadele, öylesine ahtapot gibi sarmışlar ki böyle bir yaratık ben dünyada görmedim. Bununla ancak çok sağlam kaynaklarla mücadele edilebilir. İtiraflar var, onlarla ilgili kayıtlar var, onun dışında birkaç halka derine indiğiniz zaman sorun başlıyor. Filan yerde öğretmen, başka yerde kahveci, çaycı. Çaycı olması bu işin içinde zayıf olduğu anlamına gelmiyor. İmamlar var mesela, koca general geliyor selam veriyor. Adil Öksüz'ü kim görse 'Bu zavallı bir adam, bunu bırakın gitsin' der, ama adam meselenin beyniymiş. Referandum sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'de 180 ByLock'çu olduğunu söyledi. Böyle bir deli saçması var mı, ben de söyleyeyim o zaman CHP ByLock'çu. Çıkın işin içinden. Ben geçenlerde Kılıçdaroğlu'nun iki danışmanının ByLock'çu olduğunu söyledim, kıyamet koptu, ne oldu daha sonra ikisi de tutuklandı. Bu mücadele devam ediyor. Geçenlerde bir gazetede FETÖ papazıyla bizim fotoğrafımız basıldı, 25 senelik mesele. Abant Platformu vardı. 28 Şubat döneminde kurmuştuk. Biz o platformu kurduğumuzda üniversiteden içeri sokmuyorlardı bizi. Benim itirazım, 20 sene önce o adamla irtibatı olmayan kişi çok az. Mesele, 17-25 Aralık'tan sonra sen neredesin kardeşim? Bugün Oda TV'de, birtakım gazetelerde söylenenler baktığınız zaman bize FETÖ'cü diyenler 2012'den sonra tam bir FETÖ'cü oldular. CHP de ötekiler de kanka oldu. Ergenekon'da, Balyoz'da Silivri'nin yollarını aşındırıyorlardı, şimdi silah bize çevrilince onun yanına geçtiler."



"ERGENEKON VE BALYOZ DOĞRU DAVALARDI, MAALESEF FETÖ BUNU KULLANDI VE KENDİ HESABINI GÖRDÜ"

FETÖ soruşturmaları kapsamında atılan adımların Ergenekon ve Balyoz davalarında yaşanan sürecin benzeri olarak lanse edilmeye çalışıldığını ifade eden Şamil Tayyar da, "Onlar doğru davalardı, maalesef FETÖ bunu kullandı ve kendi hesabını gördü. Türkiye, yakın karanlık tarihiyle yüzleşme fırsatını kaçırdı. Bizim 15 Temmuz'da hesaplaşma noktasında bu fırsatı kaçırmamak için bunlara izin vermememiz lazım. Aksi halde Ergenekon ve Balyoz sürecine döner ve 15 Temmuz'la hesaplaşmak ortadan kalkabilir" diye konuştu.



"ŞU ANA KADAR AK PARTİ'DEN TAM 300 İHRAÇ VAR"

Erdoğan'ın konuşmasında anayasa değişikliğine 'hayır' oyu veren vatandaşlara yaptığı hitabı değerlendiren Tayyar, "Partiler kamuoyunun nabzını ölçmek için anketler yaptı ama en sağlıklı anket, sandık anketidir. 16 Nisan'da anayasa değişikliği oylamasından 51.4'lük oy sadece AK Parti'nin aldığı oy değil; ancak AK Parti'nin muhtemel oyuna ilişkin önemli bir ipucudur. Cumhurbaşkanımızın kongredeki konuşmasıyla birlikte yeni bir startı verdiğini düşünüyorum. Malum yeni anayasaya göre 3 Kasım 2019'da yeni bir sisteme geçeceğiz. Başkanlık modeli başlayacak. Bu modelin ilk provası olacak bu süreç. Hem parti yönetiminde, hem kabinede, hem teşkilatlarda bunun altyapısı oluşturulacak. Buna bağlı olarak da yeni sistemle birlikte Türkiye'nin hedefleriyle ilgili ipuçlarını göreceğiz. Muhtemeldir ki Ramazan'dan sonra teşkilatlarda seçimlerimiz başlıyor, bununla birlikte dava şuuru daha yüksek hem FETÖ gibi örgütlerle iltisakı olmayan yeni isimlerin kazanılacağını düşünüyorum. Bunun için bir yenilenme, bir arınma olacak. AK Parti muhalefet partileriyle mukayese edildiğinde en steril partidir. Çünkü 17 Aralık'tan sonra biri yerel, ikisi genel olmak üzere üç seçim atlattık. Bu seçimde de filtre sistemi uyguladık. Şu ana kadar AK Parti'den tam 300 ihraç var. Bunların içinde il genel meclisi başkanı var, belediye başkanı var, belediye meclis üyesi var. Darbe girişiminden sonra 300 ihraç var. Bunlar konuşulmuyor, biz de anlatmıyoruz. Sanki her şeye göz kapatılmış gibi bir algı var. Bundan sonra da bu mücadelenin güçlü şekilde devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"BİZDE A TAKIMI YOK, RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE DİĞERLERİ VAR"

Yeni kurulacak bakanlar kabinesi hakkında düşüncelerini aktaran Tayyar, "MKYK'ya baktığımızda oranın siyasi mesajı yok. Kabinede de benzer bir şeyin olacağını düşünüyorum. Bizde 'A takımı' yok, Recep Tayyip Erdoğan ve diğerleri var. Siyaset bir takım oyunudur ama Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine toplumun yüklediği anlam çok büyük. Eskiden diğer siyasi partilerin genel başkanları lider değildi. Lider toplumu peşinden sürükleyendir. AK Parti bir lider partisidir. Burada Tayyip Bey bir güç kaynağı, desteğini kimden çekerse birdenbire çöküyor" açıklamalarında bulundu.



"BANA GÖRE NE KILIDÇAROĞLU NE DE BAYKAL ADAY OLAMAZ"

Tayyar, 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin sağ kesimden aday göstereceği iddiaları hakkında, her şeyin olabileceğini, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmemek için muhalefetin her türlü yolu kullanabileceğini söyledi. Tayyar, "Bana göre ne Kılıçdaroğlu, ne de Baykal aday olamaz. Abdullah Gül'le ilgili yazıyı okudum. Bana göre yabana atılacak bir değerlendirme değil" dedi.

(Caner Ünver/İHA)