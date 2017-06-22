Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevgilisiyle birlikte dalış yapan genç, kız arkadaşına su altında sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevgilisiyle birlikte dalış yapan genç, kız arkadaşına su altında sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Turizmde çalışan 27 yaşındaki Serdar Ataman 1 yıl önce tanıştığı hemşire olan Demet Arkun'a sürpriz bir evlenme teklifi yapmak istedi. Ataman, kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi organize etti. Kız arkadaşına dalış yapacaklarını söyleyen genç Turkuaz dalış merkezine gitti. Sürpriz evlilik teklifinden haberi olmayan Demet Arkun Dalış kıyafetlerini giyip su altına daldı. Su altından fotoğraf çektirdiği an genç adam pankart açarak Arkun'a evlenme teklifi etti. Deniz altında açılan "Aşkların en güzeli, benimle evlenir misin?" yazılı pankartı gören gelin adayı ise evlilik teklifini kabul etti.

Deniz altından çıkan kadın teknede arkadaşlarını görünce bir şok daha yaşadı. Alkışlarla denizden çıkan çift küçük bir kutlama yaparak anın keyfini çıkardı.

(Eren Ayhan /İHA)