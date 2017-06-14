'Strese girdim' dedi, havaya ateş açtı

Sakarya şehir merkezinde strese girdiğini iddia ederek havaya ateş eden şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sakarya şehir merkezinde strese girdiğini iddia ederek havaya ateş eden şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanında öğlen saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs, strese girdiğini iddia ederek havaya 7 el ateş etti. Kent Meydanında görevli olarak bulunan polis ekipleri şahsa hemen müdahale ederek gözaltına aldı. Cumhuriyet Polis karakoluna götürülen şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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