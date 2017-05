Stoltenberg, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'de temaslarına devam ediyor. Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Downing Street 10'da gerçekleştirilen görüşmede İngiltere-NATO ilişkileri, DEAŞ ile mücadele ele alındı. Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Stoltenberg, DEAŞ ile mücadelede yapılacak en iyi yöntemin askerlerin eğitilmesi olacağını ifade etti.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Stoltenberg, May ile son derece faydalı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, birçok konunun ele alındığını ancak gündem maddesinin Brüksel'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi olduğunu dile getirdi. Zirvede NATO'nun ortak savunma yatırımlarını arttırmaya nasıl devam edeceğinin de görüşüleceğini dile getiren Stoltenberg, NATO'nun DEAŞ ile mücadelesine ilişkin konuların ele alınacağını sözlerine ekledi. NATO'nun yıllardır terörle mücadelede önemli rol üstlendiğini aktaran Jens Stoltenberg, en büyük askeri operasyonun Afganistan'da gerçekleştirildiğini dile getirdi. NATO'nun askeri otoritelerinden Afganistan'daki askeri varlığın arttırılmasına yönelik bir teklif aldıklarını kaydeden NATO Genel Sekreteri, bu teklifin değerlendirildiğini ve haftalar içinde kararın verileceğini söyledi. Stoltenberg, Theresa May ve Fransa'da cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'u Brüksel'de yapılacak zirvede görmek istediklerini aktardı.