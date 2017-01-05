05.01.2017 13:38 Stokları azalan Kızılay için kan seferberliği başladı

Sen tarafından başlatılan kampanyanın ilk bağışını Antalya'da Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş gerçekleştirdi. Sen tarafından başlatılan kampanyanın ilk bağışını Antalya'da Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş gerçekleştirdi.



Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın sosyal medya üzerinden "Kan Stoklarımız yetersizdir! Vatandaşlarımızdan ülke genelinde kan bağış desteği bekliyoruz, 1 ünite 3 can kurtaracak" paylaşımının ardından, Antalya'da kan seferberliği başlatıldı. Özellikle kış mevsiminde düşen kan bağış oranının, stokların bitme durumuna gelmesi üzerine Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, twitter hesabından "Ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeni ile stoklarımızda kırmızı alarm verilmiştir" açıklamasını yapması üzerine Sağlık-Sen Antalya Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi'nde kan verme kampanyası başlattı.



Kampanyanın ilk bağışı Metin Memiş'ten geldi



Kampanyanın ilk kan bağışını ise Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş gerçekleştirdi. Metin Memiş ayrıca, kök hücre bağışında da bulundu. Tüm sağlık personelleri ve vatandaşları kan vermeye davet eden Memiş, Kızılay'ın çağrısı üzerine sendika olarak harekete geçtiklerini kaydetti. Antalya'dan başladıkları kampanyayı Türkiye'ye yaymak istediklerini dile getiren Memiş, "Sağlık çalışanları olarak en zor şartlarda vatandaşlarımıza sağlık hizmeti veren kutsal bir mesleğin mensuplarıyız. 15 Temmuz gecesinde bile hastanede yaralılarımıza, orada çalışan sağlık çalışanları kan vermiştir. Bugün burada başlattığımız kampanya önümüzdeki günlerde tüm Türkiye'de yayılacak. Bütün teşkilatlarımızla birlikte bir farkındalık oluşturacağız. Sadece bir gün, bir aylık değil, sürekli bir hale getirmek kaydıyla, inşallah Kızılay'ın kan stokunun tekrar eski haline getirilmesi noktasında hem de vatandaşlarımızın duyarlılığını arttırmak konusunda sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız" diye konuştu.



Kızılay Antalya Şube Başkanı Dr. Cengiz Nizam ve Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Haluk Uyanık da konuşmalarında, Sağlık-Sen'in başlattığı kan bağışından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



"Çağrıyı alır almaz geldik"



Kan merkezine bağış için gelen Sultan Gökçe, "Ben her vatandaşın duyarlı olmasını istiyorum. Herkesin kan ihtiyacı olabilir, bu ihtiyacı annemiz de çocuğumuzda da olabilir" dedi.



Çağrıyı duyar duymaz geldiğini söyleyen Muammer Şahin de, "Bundan önce de veriyorduk, çağrıyı alır almaz geldik. Askerlerimiz, hastanede ameliyata giren hastalarımıza lazım. Lütfen herkes kan versin" diye konuştu.

