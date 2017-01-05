Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Stokları azalan Kızılay için kan seferberliği başladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Stokları azalan Kızılay için kan seferberliği başladı

Sen tarafından başlatılan kampanyanın ilk bağışını Antalya'da Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş gerçekleştirdi.

Sen tarafından başlatılan kampanyanın ilk bağışını Antalya'da Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş gerçekleştirdi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın sosyal medya üzerinden "Kan Stoklarımız yetersizdir! Vatandaşlarımızdan ülke genelinde kan bağış desteği bekliyoruz, 1 ünite 3 can kurtaracak" paylaşımının ardından, Antalya'da kan seferberliği başlatıldı. Özellikle kış mevsiminde düşen kan bağış oranının, stokların bitme durumuna gelmesi üzerine Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, twitter hesabından "Ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeni ile stoklarımızda kırmızı alarm verilmiştir" açıklamasını yapması üzerine Sağlık-Sen Antalya Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi'nde kan verme kampanyası başlattı.

Kampanyanın ilk bağışı Metin Memiş'ten geldi

Kampanyanın ilk kan bağışını ise Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş gerçekleştirdi. Metin Memiş ayrıca, kök hücre bağışında da bulundu. Tüm sağlık personelleri ve vatandaşları kan vermeye davet eden Memiş, Kızılay'ın çağrısı üzerine sendika olarak harekete geçtiklerini kaydetti. Antalya'dan başladıkları kampanyayı Türkiye'ye yaymak istediklerini dile getiren Memiş, "Sağlık çalışanları olarak en zor şartlarda vatandaşlarımıza sağlık hizmeti veren kutsal bir mesleğin mensuplarıyız. 15 Temmuz gecesinde bile hastanede yaralılarımıza, orada çalışan sağlık çalışanları kan vermiştir. Bugün burada başlattığımız kampanya önümüzdeki günlerde tüm Türkiye'de yayılacak. Bütün teşkilatlarımızla birlikte bir farkındalık oluşturacağız. Sadece bir gün, bir aylık değil, sürekli bir hale getirmek kaydıyla, inşallah Kızılay'ın kan stokunun tekrar eski haline getirilmesi noktasında hem de vatandaşlarımızın duyarlılığını arttırmak konusunda sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız" diye konuştu.

Kızılay Antalya Şube Başkanı Dr. Cengiz Nizam ve Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Haluk Uyanık da konuşmalarında, Sağlık-Sen'in başlattığı kan bağışından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Çağrıyı alır almaz geldik"

Kan merkezine bağış için gelen Sultan Gökçe, "Ben her vatandaşın duyarlı olmasını istiyorum. Herkesin kan ihtiyacı olabilir, bu ihtiyacı annemiz de çocuğumuzda da olabilir" dedi.

Çağrıyı duyar duymaz geldiğini söyleyen Muammer Şahin de, "Bundan önce de veriyorduk, çağrıyı alır almaz geldik. Askerlerimiz, hastanede ameliyata giren hastalarımıza lazım. Lütfen herkes kan versin" diye konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hakkari'de kar alarmı verildi
Çalık: 'Erzurum kan kaybetmemeli!'
Tunceli'de Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı
Aydın'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlenecek
Evkur Yeni Malatyaspor'un talip olduğu oyuncular başka takımlara imza attı
Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
İncirlik Üssü kapatılıyor mu? Bakan açıkladı...
İncirlik Üssü kapatılıyor mu? Bakan açıkladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
ABD'den kirli teklif: DEAŞ'ı vuralım ama PKK'ya karışmayın!
ABD'den kirli teklif: DEAŞ'ı vuralım ama PKK'ya karışmayın!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hakkari'de kar alarmı verildi
Hakkari'de kar alarmı verildi
Çalık: 'Erzurum kan kaybetmemeli!'
Çalık: 'Erzurum kan kaybetmemeli!'
Tunceli'de Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı
Tunceli'de Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı
Aydın'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlenecek
Aydın'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlenecek
Evkur Yeni Malatyaspor'un talip olduğu oyuncular başka takımlara imza attı
Evkur Yeni Malatyaspor'un talip olduğu oyuncular başka takımlara imza attı
Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor
Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor
Alaşehir Belediyesi'nden buzlanma çalışması
Alaşehir Belediyesi'nden buzlanma çalışması
CHP'li Cankurtaran'dan gündem toplantısı
CHP'li Cankurtaran'dan gündem toplantısı
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ziyaretler sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ziyaretler sürüyor
Vuslat Platformu heyetinden Başkan Keleş'e ziyaret
Vuslat Platformu heyetinden Başkan Keleş'e ziyaret
Şehit polis son yolcuğuna dualarla uğrulandı
Şehit polis son yolcuğuna dualarla uğrulandı
Ailesini katleden zanlı tutuklandı
Ailesini katleden zanlı tutuklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English