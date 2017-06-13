Stockholm'de kamyonet yayaların arasına daldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Södermalm bölgesinde bir kamyonet yayaların olduğu alana girdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Södermalm bölgesinde bir kamyonet yayaların olduğu alana girdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Södermalm bölgesinde bir kamyon sürücüsü yayaların olduğu alana girdi. Yayaların içine giren ve bir taksiye çarpan kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. Stockholm Polis Teşkilatından Sven - Erik Ohlsson yaptığı açıklamada, "Kamyonet yayaların içine girdi ve sürücüsü olay yerinden kaçtı" açıklamasında bulundu. Polis olay yerindeki araştırmalarını sürdürüyor. Olay yerini kapatarak incelemelerini sürdüren polis, olay yerinde şüpheli bir cisme rastlanmadığını belirtti. İlk incelemelere göre kamyon sürücüsünün yayaların içine daldığı ve bir taksiye çarptığı belirtildi. Polis, kamyon sürücüsünü yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Polis, başlangıçta kaza gibi görünen olay hakkında cinayete teşebbüs suçundan soruşturma başlattı. Polis "Olayın kasıtlı yapıldığına karar veremeyiz. Soruşturma sürüyor" dedi.

