Stockholm'de Azerbaycan Cumhuriyet Günü kutlandı

İsveç'in başkenti Stockholm'de verilen resepsiyonla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de verilen resepsiyonla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı.

Stockholm Sheraton Oteli'nde düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Kaya Türkmen, İsveçli üst düzey diplomatlar ve İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar katıldı. Azerbaycan'ın İsveç Büyükelçisi Adish Mamaadov ve eşi Amanat Pasazade, resepsiyona gelen davetlileri kapıda karşıladı. Büyükelçi Mamaadov'un açılış konuşması sonrası ünlü müzisyenler Rain Sultanov ve İsfar Sarabski, misafirlere neşeli dakikalar yaşattı.

(Metin Altınışık /İHA)