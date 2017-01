11.01.2017 13:48 STK'lardan Çakır'a teşekkür ziyareti

Malatya'da gerçekleştirilen teröre karşı el ele mitingi sonrasında Sivil Toplum Kuruluşları Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür ziyaretinde bulundular. Malatya'da gerçekleştirilen teröre karşı el ele mitingi sonrasında Sivil Toplum Kuruluşları Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür ziyaretinde bulundular.



Ziyarette konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya'nın teröre karşı tek ses, tek yürek ve tek vücut olduğunu belirterek "Mitingin organizasyonuna Büyükşehir Belediyemiz öncülük etti. Duyarlı bütün Malatyalılar da meydanı doldurdu ve güzel bir tablo ortaya çıktı. Ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. İç ve dış hainlere en iyi mesajı o meydanda verdik. 15 Temmuz'dan bu yana halkımız aynı duyarlılıkla meydanlara geliyor. Ben emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



Malatya'nın örnek bir şehir olduğunu belirten Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ise yaptığı konuşmada mitingin düzenlemesinde emeği geçenlere ve Malatyalılara teşekkür etti.



Ziyaretten dolayı STK temsilcilerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Teröre Karşı El Ele Mitingini Malatya'da yoğun bir katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi. Çakır, terör ve gözyaşından insanların bıktığını belirterek, huzur ve kardeşlik ortamının her yeri sarması gerektiğini belirtti.



Terörün her türlüsüne karşı olan Malatyalıların dik bir duruş sergilediğini vurgulayan Çakır, "Bu amaçla hemşehrilerimiz meydanları doldurdu. Gerekli mesajı verdi. Ülkemiz Dünya'da teröre karşı her yerde mücadele veren tek ülke. Bütün terör örgütlerinin tek hedefi haline geldik. Perdenin arkasını halkımız çok iyi biliyor. Halkımız bu tabloyu gördüğü için de meydanlarda gerekli mesajı veriyor. Onbinlerce insanımızın katıldığı ve başarılı geçen mitingimizin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Ziyarete TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ESOB Başkanı Şevket Keskin, ESKKKB Başkanı Ali Evren ile Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey katıldı.