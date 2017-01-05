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STK'lar Diyanete Sahip Çıktı
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STK'lar Diyanete Sahip Çıktı

Muğla'daki sendika ve diğer sivil toplum kuruluşları ortak bir basın açıklaması düzenleyerek Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik suçlamaları protesto ettiler.

Muğla'daki sendika ve diğer sivil toplum kuruluşları ortak bir basın açıklaması düzenleyerek Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik suçlamaları protesto ettiler.

STK'lar tarafından yapılan açıklamada "Ülkemize ve milletimizin birlik ve bütünlüğüne yönelik gerçekleştirilen bütün terör saldırılarını STK'lar olarak şiddetle kınıyoruz. Özellikle son bir ay içerisinde Beşiktaş'ta Emniyet mensuplarına, Kayseri'de Mehmetçiklerimize ve sınır ötesinde vatan evlatları TSK mensubu Askerlerimize, Rusya Büyükelçisine ve Ortaköy'de başka bir kurguyla insanların üzerine acımasızca kurşun yağdırarak terör çirkin yüzünü bir kez daha göstermiş oldu. Hain saldırılarda kaybettiğimiz bütün canlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ölen her insan kayıp, terörün her çeşidi hain ve zalimdir. Masum insanların hedef alındığı saldırıların adresi acıyı paylaşmaya asla engel değildir. Biz bu kalleş eylemlerin adresi neresi olursa olsun saldırının birlik ve beraberliğimize yapıldığını biliyoruz. Bu bilinçle bundan böyle daha fazla kaynaşacak daha fazla kenetleneceğiz ve bu gün STK'lar olarak bunun için buradayız" denildi.

Açıklamada " Yeni yıla girerken masum insanları apansız ve habersiz öldürerek, kaos ortamı çıkarma arzusunu bir kez daha ortaya koldular. İnanç ve yaşam tarzı farklılığı algısı oluşturmak, ayrışma meydana getirmek için hassas konuları kaşıyarak milletimizin birliğini bölmek istiyorlar. Milli iradeye sahip çıkan, kazılan çukurlara düşmeden kardeşliğini koruyan 15 Temmuz'da kahramanca vatana sadakatini ortaya koyan necip milletimiz, bütün hainlere karşı safları daha da sıklaştıracak, yılmadan, yıkılmadan geleceğe yürüyecektir.Eylemlerin yapılma yeri zamanı ve saati, terörün ne kadar çirkin ve din, dil, millet ayrımı gözetmeyen çılgınlığını ortaya koymuştur. Doğrudan masum hayatlar hedef alınarak, her yere her zaman korku ve huzursuzluk yayılmak istenmektedir. Bu kadar hak-hukuk tanımazlık ve bu kadar ahlaksızlık teröristlerin ve sahiplerinin gerçek yüzünü yansıtmaktadır.Yaşanan bu olaylar terörün dini, inancı, ideolojisi olmadığını, dolayısıyla kimden gelirse gelsin, adı ne olursa olsun bütün terör örgütlerine ve olaylarına milletçe karşı çıkmak gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur" denildi.

STK'lar tarafından yapılan açıklamada "Küresel kötülüğün, terörü savaş aracı olarak kullandığı günümüz dünyasında, evrensel insan aklı ve vicdanının, hiçbir siyasi, ideolojik hesap yapmaksızın terörü reddetmesini savunan STK'lar olarak, bu olayı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bizim inancımızda haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bu nedenle terörün her çeşidini lanetliyoruz.Aslı yılgınlığa düşmeden ve asla korkuya kapılmadan milli birlik ve beraberlik ruhu içinde daha çok kaynaşarak, birbirimize saygı göstererek, birbirimizin düşüncesine ve yaşam tarzına saygı duyarak, milletçe kucaklaşarak birliğimizi koruyacak, teröristlere ve sahiplerine asla fırsat vermeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.
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