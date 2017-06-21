Stephane Badji Kayserispor'da

Kayserispor, Belçika'nın RSC Anderlecht takımında top koşturan Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiraladı.

Kayserispor, Belçika'nın RSC Anderlecht takımında top koşturan Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiraladı.

Kayserispor'un internet sitesinden duyurulan transfer ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kayserispor'umuz Belçika'nın RSC Anderlecht takımından Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiraladı. Sözleşmenin hem Kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz."

