Stephane Badji Kayserispor'da

Kayserispor, Belçika'nın RSC Anderlecht takımında top koşturan Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiraladı.
Kayserispor, Belçika'nın RSC Anderlecht takımında top koşturan Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiraladı. Kayserispor'un internet sitesinden duyurulan transfer ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Kayserispor'umuz Belçika'nın RSC Anderlecht takımından Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiraladı. Sözleşmenin hem Kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz."
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