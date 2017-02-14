14.02.2017 10:33 Steinmeier ve Berdimuhamedov'a tebrik mesajı gönderdi

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'a ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a tebrik mesajı gönderdi. Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'a ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a tebrik mesajı gönderdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'a ve yeniden Türkmenistan Devlet Başkanlığına seçilen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a tebrik mesajı gönderdi. Başbakan Yıldırım, ayrıca geçtiğimiz hafta sonu konvoyu kaza yapan ve yaralanan Polonya Başbakanı Szydlo'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.

(Enise Vural / İHA)

