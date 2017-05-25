Standardizasyon için iş birliği protokolü imzaladı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye'nin standart belirleme süreçlerine aktif olarak katılması gerektiğini dikkat çekerek, 'Bu konuda hem sanayicilerimize hem de akademisyenlerimize büyük sorumluluklar düşüyor' dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye'nin standart belirleme süreçlerine aktif olarak katılması gerektiğini dikkat çekerek, "Bu konuda hem sanayicilerimize hem de akademisyenlerimize büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.

TOBB ve TSE arasında, "Standardizasyon Faaliyetlerine Etkin Katılımın Sağlanmasına Dair İş Birliği Protokolü" imzalandı. TOBB'da gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye ekonomisinin büyümesi için sanayi sektörünün önemine vurgu yaparak, "Hepiniz bunun içerisindesiniz. Ülke için çalışıyoruz. İhraç ettiğimiz ürünlerin yüzde 95 oranında sanayi mamulleri olması dahi sanayinin ülke ekonomisindeki işgal ettiği pozisyonu gözler önüne sermektedir. Sanayi üretimimizin nitelik ve nicelik olarak, ulaşacağı seviye Türkiye ekonomisinin çıkacağı zirveyi tayin edecektir. Sanayi sektörüne daha yüksek bir rekabet gücü kazandırmak, Türkiye'nin en önemli hedeflerinden birisidir. Bugün imzalayacağımız bu protokol çok önemlidir" ifadelerini kullandı.



ÇELİK: DÜNYA TİCARETİNİN BU NOKTAYA GELMESİNDE STANDARTLAR ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNAMIŞTIR

Çelik, küreselleşen dünyada rekabet gücünü belirleyen en önemli faktörlerden birisinin standartlar olduğuna işaret ederek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Standartlar sizin yaptığınız üretimin vasıflarını ortaya koyan dokümanlardır. Dünya ticaretinin bu noktaya gelmesinde standartlar çok önemli bir rol oynamıştır. Bugün çok karmaşık bir ekonomik düzen içerisinde yaşıyoruz. Türkiye'de ürettiğimiz herhangi bir ürünü düşünelim. Alt parçalara indirdiğimizde dünyanın farklı yerlerinde üretildiğini görüyoruz. En sonunda burada ürettiğimiz ürünün dünyanın birçok ülkesinde tedavüle çıktığını da şahit oluyoruz. Bu akışı ve geçişkenliği sağlayan en önemli araçların başında standartlar geliyor. Bu yüzdendir ki standartların, sık sık ortak bir dile veya bir pasaporta benzetildiğini duyuyoruz."



"STANDART BELİRLEME SÜREÇLERİNE AKTİF OLARAK KATILMAMIZ GEREKİYOR

Dünya pazarlarına girebilmek için, standartlara uygun üretim yapmanın büyük önem taşıdığını belirten Çelik, "Standart belirleme süreçlerine aktif olarak katılmamız gerekiyor. Bu konuda hem sanayicilerimize hem de akademisyenlerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bizim sanayicimiz, standartlara uygun üretim yapma konusunda belli bir seviyeye geldi. Şimdi standartları belirleyen ülkelerden biri olabilmek için adımlar atma zamanıdır" dedi.

Çelik, protokol kapsamında, ulusal ve uluslararası standardizasyona etkin bir şekilde katılım sağlanabilmesi için sanayicilere finansal destek sağlanacağını, standardizasyon konusunda eğitim programları düzenleneceğini, uluslararası standardizasyon komitelerine katılımın artması ile beraber bu komitelerin takibini kolaylaştıran ve yapı olarak bir benzeri olan milli komitelerin, diğer adıyla ayna komitelerin sayısının artırılacağını sözlerine ekledi.



KORKMAZ. ULUSLARARASI STANDARTLARIN ÜZERİNDE ÜRETİM YAPIYORUZ

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, uluslararası standartların üzerinde üretim yapılmasının gerektiğine vurgu yaparak, "Biz uluslararası standartlara uygun hizmet üretmek istemiyoruz. Biz uluslararası standartların üzerinde üretim yapmak zorundayız. Araba alıyoruz. 'Bu modelin standardı bu.' Bir bakın standardın üzerinde aksesuar ilavelerinin maliyetine baktığınız da arabanın maliyetinin yüzde 35-40'ına ulaşıyor. Öyleyse esas para orada kazanılıyor. Biz uluslararası standartlarda üretim ve hizmet üretmek durumunda değiliz. Uluslararası standartların üzerinde üretim yapma durumundayız" şeklinde konuştu.

Konuşması sırasında Korkmaz, TOBB gibi kurumsallaşmış tüketici organizasyonlarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Uluslararası arenaya beraber yürürsek ve ulusal arenada da beraber hareket edersek, ekonomik ve ticari hayatın kalite alt yapısını tam anlamıyla geliştirebilir ve inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.



KARAKUŞ: TOBB OLARAK ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK

TSE ile sürekli olarak iş birliği içinde çalıştıklarını belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, "Bu çalışma ile birlikte bağlarımızı daha da güçlendirmiş olacağız. Burada çok önemli bir işin başlangıcını yapıyoruz. Şimdiye kadar TSE tarafından yürütülen çalışmayı özel sektörün tecrübelerinden daha çok yararlanmak için çalışmaya başlıyoruz" dedi.

Uluslararası ajansların ürün standardizasyonu için komite oluşturduklarını kaydeden Karakuş, "Bu komite ise birçok ülkenin sandalyesi var bu komitede. Fransa, Almanya, İtalya gibi birçok ülkeler var. Aslında bizimde bu komitelerde sandalyemiz var ama Fransa, Almanya, İtalya gibi diğer birçok ülkenin sanayicisi, tüccarı konunun önemli olduğunu düşünerek bu sandalyeleri boş bırakmamış doldurmuşlar. Bizim sandalyelerimizin birçoğu şuanda boş, birileri bizim yerimize standartlar belirlemiş, onlar ne yazarsa yapmak zorunda kalmışız. Hatta zaman zaman belirtilen standartlarda üretim yapamamış ve bazı pazarlara girmekte zorluk yaşamışız. Bu noktada standardizasyon faaliyetlerine katılım müthiş bir öneme sahip oluyor. Biz artık bu komitelerdeki yerimizi almalıyız. Eğer dünyada ilk 10 ekonomi içerisinde girmek istiyorsak, 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak istiyorsak, mutlaka bu komitelerle çalışmalara başlamak zorundayız. Türk sanayisini buralarda temsil etmeliyiz. TOBB olarak elimizi taşın altına koyduk" değerlendirmesinde bulundu.



"POLİTİKA ÇİZEN TARAFTA YER ALACAĞIZ"

Karakuş, sanayi 4.0 ile birlikte iş yapış şeklinin de değişiklik kazanacağını sözlerine ekleyerek, "Bununla birlikte standartlar da değişiyor. Dolayısıyla eğer bu platformu şu anda aktif olarak kullanmaya başlayabilirsek, içinde bulunduğumuz sanayi devrimi içerisinde artık izleyen taraf değil, politika çizen tarafta yer alacağız" açıklamasında bulundu.

(Benan Özben - Fatih Erdoğan/İHA)