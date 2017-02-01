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SSCB'den sonra ilk defa Rusya dışına verilen 'Unvan' ödülünü aldı
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SSCB'den sonra ilk defa Rusya dışına verilen 'Unvan' ödülünü aldı

İnönü Üniversitesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Zakir Azizov, İmparatorluk Rusya Güzel Sanatlar Akademisi tarafından 'Akademik Unvan' ödülüne layık görüldü. Ödül, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) yıkılmasından sonra ilk defa Rusya dışından bir kişiye verildi.

İnönü Üniversitesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Zakir Azizov, İmparatorluk Rusya Güzel Sanatlar Akademisi tarafından 'Akademik Unvan' ödülüne layık görüldü. Ödül, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) yıkılmasından sonra ilk defa Rusya dışından bir kişiye verildi.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde 2009 yılından beri görev yapan Prof. Zakir Azizov, bir çok ülkede başarılı çalışmalara imza attı. İmparatorluk Güzel Sanatlar Akademisi üyelerinden oluşan senato tarafından 'Akademik Unvan' ödülüne layık görülenler belirlenirken bu yıl ödüle layık görülen Azizov, Rusya'da düzenlenen törenle ödülünü aldı.
Azizov, yaptığı açıklamada, akademik unvan ödülünün bilim adamlarına, sanatçılara, yazarlara verilen bir ödül olduğunu, kendisinin de heykeltıraş alanında yaptığı çalışmalardan dolayı ödül aldığını söyledi. Diğer heykeltıraşlardan farklı çalışmalara imza attığını kaydeden Azizov, "Rusya'da bana 'dehasın' dediler. Çünkü dünyada beş duyu organı dışındaki organları yapan sanatçı yok. Sadece ben onları yaptığım için bu sözü bana söylüyorlar" dedi.
Azizov, İmparatorluk Rusya Güzel Sanatlar Akademisi Senatosunda heykeltıraşlar, sanatçılar ve akademisyenlerin olduğunu dile getirerek, "Ödülün kimlere verileceğini onlar değerlendirip veriyorlar. Kurul sanatçıların yaptığı eserleri, faaliyetleri inceliyor. Ondan sonra ödülün kime verileceğini belirliyor. Yani tek bir kişi tarafından direk verilen bir ödül değil" diye konuştu.

"TÜRK DEVLETLERİNDE AKADEMİK UNVAN ÖDÜLÜNÜ SSCB'NİN YIKILMASINDAN SONRA ALAN TEK KİŞİYİM"
Akademik unvanın en üst unvan olduğunu kaydeden Azizov, şöyle konuştu:
"Bu unvanı gösterince sınırlarda diplomatlara yapılan muamele yapılıyor .Bu unvanı alan kişi üst düzey bir kişi oluyor. Sovyetler Birliği'nden sonra Türk devletlerinden tek alan kişi benim. Bana ilk defa sen aldın dediler. Aslında bana da verilmemesi lazımdı. Ben bir Kırgız vatandaşıyım, Türkiye'de çalışıyorum ve Rusya bu ödülü bana verdi. Bu ödülü heykeltıraş alanında yaptığım çalışmalardan dolayı verdiler. Türkiye'ye gelmeden önce de benim ABD ve Avustralya'da heykeltıraşlarım vardı. Şimdi de var" diye konuştu.
Azizov, Akademik Unvan ödülünün 1750 yılından itibaren verilmeye başlandığını belirterek, "Sovyetler Birliği zamanında bu ödül verilmeye devam etmiş. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra da devam ediyor. O zamandan beri veriliyor. Bu ödülü tahmini olarak 200'den fazla kişi almamıştır. Çünkü herkese verilmiyor. Ayrıca her sene de verilmiyor. Bana 2016'da takdim etmişlerdi. Fakat 2017'de bana teslim edildi" ifadelerini kullandı.
Bu tarz ödüllerin sanatçıyı sevindirdiğine değinen Azizov, "Bir sanatçı kendisinin taktir edilmesini ister. Paradan çok bunu ister. Benim kaliteli heykel yaptığımı Rusya takdir etmiş ve bana bu ödülü layık görmüş. Ayrıca bu konuda bencil olamamak da lazım. Yani dünyadaki bütün heykelleri ben yapacağım diye bir şey yok. Kaliteli heykel yapan herkes yapsın" diye konuştu.
Prof. Azizov, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
(Erdal Akbuğa/İHA)
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