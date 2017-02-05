SsangYong’ta güvenlik aşka geldi!

SsangYong Şubat Kampanyaları:

Tivoli

​ “Altın Direksiyon" ödüllü Tivoli 80.675TL'den başlayan inanılmaz fiyatlarla showroom´larımızda sizleri bekliyor.

XLV

​ XLV´yi 91.575 TL´den başlayan fiyatlarla hemen al!

Korando Sports

​ Korando Sports´u 79.650 TL´den başlayan fiyatlarla hemen al!

Rexton W

​ Rexton, 160.000 TL´den başlayan fiyatlarla!

Rodius

​ Rodius, 169.000 TL´den başlayan fiyatlarla!

• Araçlar stoklarla sınırlıdır.

• Fiyatlar 01 Şubat - 28 Şubat 2017 tarihleri arasında geçerlidir.

• Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarına ÖTV, KDV ve tahmini Trafik Tescil Masrafları dahil olup, Trafik Sigortası hariçtir.

• Görseller farklılık gösterebilir ve yazım hatalarından kaynaklanan fiyat farklılıklarından distrübütör firma sorumlu tutulamaz.

• Şahsuvaroğlu Dış Ticaret Kimyasal Ürünler Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. yukarıdaki fiyatları ve donanımları bir gün önceden haber vererek değiştirme hakkını saklı tutar.

• Araçların fatura tarihinde yürürlükte olan tavsiye edilen fiyat listesi geçerlidir. Bu tavsiye edilen fiyat listesi, bir öncekini geçersiz kılar.

• Tavsiye edilen Korando Sports 4x2 MT ve 4x2 AT modellerinde anahtar teslim fiyatlarının içindeki %15 ÖTV, %18 KDV ve diğer modellerdeki ÖTV, KDV vergi tutar oranları bölge mahiyetinde olup, vergilerde oluşabilecek değişikliklerden şirketimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

SsangYong Tivoli:

​ Tivoli, 48 ay süren ARGE sürecinden sonra Mart 2015'te global çapta yapılan lansmanı sonrası Dünya Otomotiv Pazarı'na sunulmuştur.

​ Tivoli, Mayıs 2015'te Uluslararası Otomotiv Pazarı'na giriş yapmıştır.

​ Tivoli'nin, 4x2 manuel, otomatik, benzinli veya dizel versiyonları yanında 4x4 versiyonlarının da gelmesiyle birlikte ürün yelpazesi tamamlanmış oldu.

​ Tivoli, Korean New Car Assessment Program (KNCAP) tarafından kategorisinin en güvenlikli otomobili seçilerek 5 yıldız almıştır.

​ Tivoli, yarı katlanır koltukları ile 15. Ergonomik Tasarım Ödülleri'nde en prestijli Büyük Ödül'e layık görülmüştür.

​ Tivoli'nin dizel versiyonu, çevre dostu ve tasarruflu özellikleri ile, Consumers Korea tüketici örgütü ve Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı tarafından verilen “Energy Winner” ödül almıştır.

​ SsangYong'un maksimum güvenlik ilkesi ile Tivoli'nin, gövde yapısı %71.4'ü yüksek güçlü çelikten, bunun % 40'ı ise aşırı dayanıklı çelikten üretildi.

​ Çarpışma etkilerini minimuma indirmek için aracın 10 ana noktası sıcak şekillendirilmiş çelikle güçlendirildi.

​ Elektronik stabilite programı (ESP), yokuş kalkış asistanı (HSA), lastik basınç takip sistemi (TPMS) yanında sürücü ve yolcu korumasını üst seviyelere taşımak üzere Tivoli'de birisi sürücü diz hava yastığı olmak üzere yedi hava yastığı bulunuyor.

SsangYong XLV:

​ XLV'de heyecan verici ve akıllı araç kavramının altını çizen, ince ama dinamik karakter çizgileri gövde boyunca ritmik bir şekilde akıyor. Önde, bir kartalın kanatlarının yayılmasını andıran ve düzgün ince bir görünüm sergileyen, radyatör ızgarası ve farları arasında bütünleşen bir tasarım mevcut.

​ XLV, dış görünüş olarak sportif ve dinamik bir tasarım sunarken, Tivoli'den 238 mm daha uzun gövde yapısı sayesinde 297 litre fazla bagaj hacmi sunuyor. XLV, konforuyla olduğu kadar 720 litrelik bagaj hacmiyle de sınıfında lider.

​ XLV, akıllı telefonunuzu araçtaki 7 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranına kolay entegre edebilmeyi sağlayan “smart connectivity” özelliğini kullanıcısına sunuyor.

​ XLV'de, gösterge paneli altı ayrı renk (kırmızı, mavi, sarı, mavi, beyaz ve siyah gökyüzü) seçeneği ile ruh halinize göre değiştirilebilir, ve geceleri sakinleştirici bir ortam yaratmak için daha sade bir görünüme bürünür.

​ Ayrıca XLV'de Euro 6 ile uyumlu 1.6 litre benzinli /dizel motor, 6 vitesli otomatik /manuel şanzıman, iki tekerlekten çekiş veya dört tekerlekten çekiş seçenekleriyle eşleşiyor.

​ XLV'de %38,5 oranında yüksek dayanımlı çelik kullanımı yapılmış olup ayrıca dayanıklılığı artırmak adına otomobilin 10 ana bölgesi sıcak press punto teknolojisi ile üretilmiştir.

​ XLV'de gündüz yanan led farlar sayesinde aracın trafikte görünürlüğü daha belirgin hale gelmiştir.

​ Sürücü ve yolcu korumasını üst seviyelere taşımak üzere XLV‘de bir diz yastığı da dahil olmak üzere yedi hava yastığı bulunuyor.

​ XLV'de ayrıca, 4x4 off-road yeteneği ve güvenlik için çok bağlantı kollu arka süspansiyon sistemi mevcut.

​ XLV, 167mm'lik yerden yüksekliği ve 20 derecelik yaklaşma açısı ile SsangYong'un SUV DNA'sına atıfta bulunuyor.

SsangYong Korando Sports:

​ SsangYong'un, 4x2 AT pick up sınıfında lider modeli Korando Sports, ESP (Elektronik Denge Programı) kapsamında geliştirilen paket güvenlik sistemiyle oldukça dikkat çekiyor. Sistem bütünlüğünü tamamlayan HSA (Yokuş kalkış desteği), ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi), ARP (Aktif Savrulma Önleme Sistemi) ve EBD (Elektronik Fren Kuvvet Dağılımı Sistemi) programları kullanıcıyı tam anlamıyla koruma altına alıyor.

​ SsangYong'un tüm modellerinde uygulanan üç katmanlı güçlendirilmiş, monoblok, merdiven tipli çelik şasi yapısıyla, olası kazalarda darbenin araç içerisine minimumda yansıması temel alınıyor.

​ Korando Sports, arka helezon yaylı süspansiyon sistemi sayesinde otomobil konforunda sürüş deneyimi sağlıyor.

SsangYong Korando Sports 4x4:

​ SsangYong'un, pick up sınıfında lider modeli Korando Sports 4x4, ESP (Elektronik Denge Programı) kapsamında geliştirilen paket güvenlik sistemiyle oldukça dikkat çekiyor. Sistem bütünlüğünü tamamlayan HSA (Yokuş kalkış desteği), ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi), ARP (Aktif Savrulma Önleme Sistemi) ve EBD (Elektronik Fren Kuvvet Dağılımı Sistemi) programları kullanıcıyı tam anlamıyla koruma altına alıyor.

​ SsangYong'un tüm modellerinde uygulanan üç katmanlı güçlendirilmiş, monoblok, merdiven tipli çelik şasi yapısıyla, olası kazalarda darbenin araç içerisine minimumda yansıması temel alınıyor.

​ Korando Sports 4x4, arka helezon yaylı süspansiyon sistemi sayesinde otomobil konforunda sürüş deneyimi sağlıyor.

​ Korando Sports 4x4, benzersiz 4x4 off-road yeteneği,

​ Korando Sports 4x4, arka helezon yaylı süspansiyon sistemi sayesinde otomobil konforunda sürüş deneyimi sağlıyor.

​ Korando Sports 4x4, geniş bir hacim için, iç kasa boyu 400mm/40cm uzadı.

SsangYong Rexton W:

​ Rexton W, SUV DNA'sına sportif bir bakış açısı katıyor. Spor kesim direksiyonu, metal alaşım kapı emniyet düğmesi, yenilenen ön led lambaları, yenilenen elmas kesim jantı ve yeni ‘W' amblemi ile SUV'nin dinamik, sportif ve agresif yönünü temsil ediyor.

​ Logodaki ‘'W'' modern ve sofistike tasarım konseptini uygulayan ‘'work of art'' (sanat eseri ) ‘'word class'' (dünya standartlarında, birinci sınıf ) anlamına geliyor.

​ Arka 1. sıra koltuk ısıtma opsiyonu, sürücü koltuğu hafıza sistemi ile 3 ayrı kullanıcı için tercihlerini kaydetmesi, sekiz yöne hareket ettirilebilir sürücü koltuğu ve yeni orta konsol bölmesi yapısı ile de konforunu bir üst seviyeye taşıyor.

​ Rexton W, Yüksek verimliliğe sahip e-XDI200 motora destek olarak Mercedes Benz'den alınmış 5 ileri otomatik vites sürücünün vites değiştirme alışkanlıklarını izler ve yakıt verimliliği için optimal vites değiştirme noktalarını algılar.

​ Böyle bir sürüş yeteneği olası kaza durumunda maksimum korumayı sağlamak için 3 kez güçlendirilmiş çelikten imal edilmiş, monoblok şase ile donatılmıştır.

​ e-XDİ200 Motor: Araç, motorun en çok kullanıldığı devir aralığı olan 1500-2800 d/dk'da maksimum torku (360 Nm)üretme üzere tasarlanmıştır. Böylece tüm sürüş şartlarında (trafik, rüzgarlı yollar, dik yamaçlı yollar ) yüksek çekiş gücü sağlanır. Yakıt verimliliği diğer motorlara göre %14 daha iyidir.

​ Ultra sürüş konforu: Rexton W'nin 8 noktalı arka bağımsız süspansiyonu, öndeki çift salıncak sistemiyle SUV'larda nadir bulunan rahatlığı sağlar. Darbe emici amortisörler ,denge çubuğu, helezon yaylarda konfora yardımcı etkenlerdir.

​ Güvenlik Özellikleri: Çoklu fonksiyonlu ESP (HBA,ARP ve HDC destekli) değişen yol durumunu ve şartlarını inceleyerek aktif olarak sürüşüne yolun verebileceği zararlardan korur. 3 katlı güçlendirilmiş çelikten imal edilmiş şase ve airbag sistemi pasif güvenlik olarak sürekli istenmeyen kazalara karşı sürekli hazır vaziyettedir.

​ Ssangyong'un en önem verdiği unsurlardan olan güvenlik konusunda ise TPMS (lastik basınç göstergesi) ve ultra sert üç kat çelik çerçeveye sahip monoblok şasesi ile mevcut sistem tamamlanıyor.

SsangYong Rodius:

​ MPV sınıfında 7 kişilik geniş iç hacmi,

​ Sınıfının 4x4 özelliğine sahip tek MPV'si,

​ Geniş aileler için güvenli,

​ 2 litrelik güçlü dizel motor, düşük devirde yüksek tork ve Mercedes- Benz - 5 vitesli otomatik şanzıman veya 6 vitesli mekanik şanzıman kombinasyonu ile yüksek performans sağlar.

​ Bağımsız süspansiyon sistemi ile uzun yolculuklara konfor katan Rodius Alman teknolojisi ile üretilmiş 155 hp ve 360 nm tork güç üreten motoru ve şanzıman sistemini bir arada sunar.

​ Güney Kore mükemmelliğinde geliştirilen monokok güçlü çelik şasi yapısı ile rakiplerine fark atıyor. Rodius, part time 4x4 sistemi sayesinde zorlu koşullarda yüksek sürüş kabiliyeti ve şehir içi kullanımda uygun yakıt tüketimi ile akıllı çözümler sunar.

​ Arkada oturan yolcular için ön koltuk arkasındaki masa, uzun yolculuklarda yiyecek ve içecekleri koymak için son derece ideal olup aracın içine şık görüntü katar.

​ En arka koltuklar katlanabilir ve gerekli olduğu taktirde araç dışına çıkarılabilir. Böylece maksimum bagaj hacmi elde edilmiş olur.

Şahsuvaroğlu Grup / SsangYong:

​ 2007 yılından bu yana SsangYong markasının Türkiye Distribütörlüğünü yapan Şahsuvaroğlu, bugün 21 adet satış noktası ve 37 adet servis noktası ile tüm ülkede 50 yıllık tecrübesiyle hizmet sunuyor. Trafikte 15.000'den fazla SsangYong marka araç bulunuyor.

​ SsangYong, “%100 Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” ve “%100 Yedek Parça Bulunurluğu Stratejisi”ni kendisine ilke edinmiş, 4×4 uzmanı Güney Koreli SsangYong'un SUV, MPV, Pick-Up ve şimdi de Crossover segmentinde yeralan araçları Rexton W, Rodius, Korando Sports ve Tivoli'dir.

​ Ssangyong, İstanbul (Avcılar, Yenibosna, Tuzla, Maltepe), Bursa, Erzurum, Mersin, Antalya, Adana, Ankara, Tekirdağ, Trabzon ve İzmir'de bulunan modern plazalarında, “Satış”, “Servis”, “Yedek Parça” ve “İkinci El Satış Hizmeti” olarak tüm müşterilerine sunuyor.

​ Türkiye Distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret'in yürüttüğü, Alman teknolojisi ile Güney Kore mükemmelliğini sunan Ssangyong, "Geri Alım Politikası" ile rakiplerinden ayrışıyor. Hiç bir koşul sunmadan, SsangYong alan müşterilerine, yapılan sözleşme ile 4 sene içinde araçlarını hangi dönemde hangi bedel ile geri satabileceğini garantileyerek geri alım güvencesi veriyor.

​ 10.000 metrekare alana sahip yedek parça merkeziyle, 5 yıllık ihtiyaç düşünülerek oluşturulmuş yedek parça stoğu sayesinde ülkenin batısından doğusuna, uygun fiyatlarla en hızlı şekilde yedek parça temin ediyor. 60 yıllık SUV deneyimi ve %100 yedek parça bulunurluğu ile SsangYong müşterilerinin isteklerine anında cevap verebiliyor.

​ SsangYong'un, ülkemizde 10 ilde toplamı 91.100 m² olmak üzere $350 milyon yatırımla 14 plaza yatırımı bulunuyor.

Ayrıntılı bilgiye, www.ssangyong.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.