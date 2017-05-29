Sri Lanka ve Doğu Hindistan'da sel: 200 ölü

Sri Lanka ve Doğu Hindistan'da etkili olan fırtınanın neden olduğu sel felaketinde yaklaşık 200 kişi öldü.

Sri Lanka ve Doğu Hindistan'da etkili olan fırtınanın neden olduğu sel felaketinde yaklaşık 200 kişi öldü.

Bangladeş'de Salı günü karaya ulaşması beklenen siklonun daha çok yağmur ve fırtınaya yol açmasının beklendiği kaydedildi. Hindistan'ın güney ucunda bulunan Sri Lanka'da son günlerde yağan yoğun yağmurların yol açtığı seller ve toprak kaymalarında 169 kişinin hayatını kaybettiği Doğu Hindistan'ın Bihar eyaletinde ise 24 kişinin yıldırım çarpması, kulübelerin çökmesi sebebiyle hayatını kaybettiği yetkililer tarafından bildirildi. Fırtına Bengal Körfezine doğru ilerken Hindistanlı yetkililer Kuzey Doğu eyaletlerini yoğun yağmur konusunda uyardı.

Sri Lankalı Yetkililer, Srilanka köylerinde sellerin çatı seviyesine ulaştığı bir köyle bağlantının kesildiği, çoğu kauçuk işçisi olan 500 bin kişinin hayatını etkilediğini ifade etti. Bazı köylerde su seviyesinin üç katlı bina seviyesine, ulaştığı insanların daha yüksek yerlere yönelerek hayatlarını kurtarmaya çalıştığı kaydedildi. Ulaşım sağlanamadığı için buralara insani yardım sağlanamadığı kaydedildi.

