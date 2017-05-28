Sri Lanka'da ölü sayısı 146'ya yükseldi

Sri Lanka'da sel ve toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükselirken, binlerce kişi evsiz kaldı.

Sri Lanka'da sel ve toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükselirken, binlerce kişi evsiz kaldı.

Sri Lanka'nın Kalutara bölgesindeki Bellena kasabasında, Muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 146'ya yükseldiği 99 kişinin ise hala kayıp olduğu öğrenildi. Hükümet, felaket sonrası kurtarma çalışmalarına katılması için 2 bin askeri personeli görevlendirdi. Yetkililer, olayın meydana geldiği bazı bölgelere ulaşmanın oldukça zor olduğunu ve kaybolan 99 kişiyi bulmak için çabaladıklarını belirtti. Sri Lanka Sağlık Bakanı Rajitha Senaratne, toplam 493 bin 455 kişinin evsiz kaldığını, 185 barınma kampı ile sağlık tesislerinin vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti. Felaket nedeniyle uluslararası destek alan ülkeye Birleşmiş Milletler, evsiz kalan insanlar için su, çadır ve diğer ihtiyaçların temin edileceğini açıkladı.

Sri Lanka'da 2003 yılında etkili olan Muson yağmurlarında dolayı 250 kişi hayatını kaybetmiş, 10 bin ev de yok olmuştu.

