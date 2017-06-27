Srebrenitsa katliamında Hollanda 'kısmen suçlu' bulundu

Hollanda'da Yüksek Mahkeme, Hollanda hükümetinin Srebrenitsa'da katledilen yaklaşık 300 Müslümanın ölümünden 'kısmen' sorumlu olduğuna hükmetti.

Hollanda'da Yüksek Mahkeme, Hollanda hükümetinin Srebrenitsa'da katledilen yaklaşık 300 Müslümanın ölümünden "kısmen" sorumlu olduğuna hükmetti.

Hollanda'da Yüksek Mahkeme, Hollanda hükümetinin 1995 yılında Srebrenitsa'da katledilen yaklaşık 300 Müslüman erkeğin ölümünden "kısmen" sorumlu olduğu yönünde karar verdi. Srebrenitsa'da görev yapan askerleri suçlu bulan mahkeme, Hollandalı askerlerin Srebrenitsa'da "kısmen hatalı" olduğuna karar verdi. Avukat Michael Ruperti, "Yarından itibaren 206 müşterimden her biri 22 bin euro tazminat talep edecek" dedi.

Srebrenitsa'da 1995 senesinde 8 bin Müslüman, Bosnalı Sırplar tarafından öldürülmüştü. Hollanda birliklerinin koruduğu Birleşmiş Milletler (BM) güvenli bölgesinde bulunan yaklaşık 300 sivil, Bosnalı Sırplara teslim edildikten sonra katledilmişti. BM ise yaşananları 'katliam' olarak nitelendiriyor.

(Buket Avcı / İHA)