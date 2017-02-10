Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Sprey bitince aşk mesajı yarıda kaldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Sprey bitince aşk mesajı yarıda kaldı

Bursa'da bir genç kızın ezberinde olmayan sözü telefonuna bakarak bir evin duvarına yazmaya çalışması ve cümlenin yarısında spreyinin bitmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da bir genç kızın ezberinde olmayan sözü telefonuna bakarak bir evin duvarına yazmaya çalışması ve cümlenin yarısında spreyinin bitmesi saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, Maksem Caddesi'nde meydana geldi. Evinin belli bölgelerine güvenlik kamerası yerleştiren Kenan Sertalp'ın ekranına yansıyan görüntü, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Tatil dönüşü evinin duvarında, "Aldırma gidene, sevip terk edene, hayat iki..." şeklindeki yazıyı gören Sertalp, güvenlik kameralarını izledi. Bir genç kızın ezberinde olmayan bu cümleyi sprey boya ile duvara yazmaya çalıştığını, cümlenin ortasında spreyin bitmesiyle uzaklaştığını gördü. Bunun üzerine Sertalp, cümlenin sonunu merak ederek, görüntüyü ve yazıyı sosyal paylaşım sitesinde paylaşıp, takipçilerinden yazıyı tamamlamalarını istedi.
Tıklanma rekoru kıran paylaşımla cümlenin sonunu öğrendiğini belirten Kenan Sertalp, "Cümlenin tamamı, 'Aldanma gidene, Sevip terk edene. Hayat iki kelime: Hoş geldin-güle güle!' imiş. Gençler kendilerini böyle ifade etmekten hoşlanıyorlar. İstanbul ve İzmir'de, Avrupa'da grafiti diye bir sanat dalı var. Yazılan şeyleri bir sanat şeklinde duvara yazıyorlar. Bursa'da da yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Keşke buraya yazılan yazı da bir sanat şeklinde yazılsaydı" dedi.
Ev sahiplerini mağdur etmemek gerektiğini ifade eden Kenan Sertarlp, "Ama buradan sevgilisine aşk mektubu yazmak doğrusu beni şaşırttı. Ev sahiplerini de düşünmek lazım. Estetik olmayan bir şeklin ev duvarına yazılması ve burada sürekli kalması herkesi rahatsız eder. Ama bu genç kızımız duygularına hakim olamamış. Ezberleyemediği cümleyi telefona bakarak yazmaya çalışmış. Belki sprey boyası bitti. Ama sağolsun facebookta bu fenomen hale geldi ve pek çok insan yorum yaptı. Onlardan kalan yeri öğrendik. İngiltere'sinden Amerika'sına kadar pek çok dostumuz yazının devamını merak etmiş. Genç kızdan çok yazının devamını merak edenler oldu. Ama yazının devamını bir arkadaşımız yazdı ve merak giderildi. Fakat netice itibariyle bizim duvar da kirlendi. Boyatmak zorundayım, lakin yeniden yazılmayacağının garantisi yok. Çünkü gündüz vakti kameraları görerek bunu yapanlar yine yazı yazabilir" şeklinde konuştu.
Görüntülerdeki kimliği belirsiz genç kıza seslenen Sertalp, "Umarım genç kızımız toplumda hoş karşılanmayan şeyler yapmaz. Buradan hanım kızımıza çağrıda bulunuyorum: Bir genç kız olarak ev sahibini rahatsız eden şeylerin kendisini de rahatsız etmesini isterim. Bir daha yapmasın. Tabii gelip burayı eski haline çevirirse bizi daha memnun eder" diye konuştu.
(Abdullah Çibir / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yusuf İslam'dan Erdoğan paylaşımı
Korsanlar 7 Rus mürettebatı rehin aldı
Şanlıurfa'da 1 aylık yasak
Dış ticaret endeksleri açıklandı
12. kez karşılaşacaklar
Eto'o'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Fransa'dan şoke eden haber: Nükleer santralde patlama!
Fransa'dan şoke eden haber: Nükleer santralde patlama!
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yusuf İslam'dan Erdoğan paylaşımı
Yusuf İslam'dan Erdoğan paylaşımı
Korsanlar 7 Rus mürettebatı rehin aldı
Korsanlar 7 Rus mürettebatı rehin aldı
Şanlıurfa'da 1 aylık yasak
Şanlıurfa'da 1 aylık yasak
Dış ticaret endeksleri açıklandı
Dış ticaret endeksleri açıklandı
12. kez karşılaşacaklar
12. kez karşılaşacaklar
Eto'o'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Eto'o'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı
Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı
Diyarbakır'da göz gözü görmüyor
Diyarbakır'da göz gözü görmüyor
İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu
İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu
Kadın polis saldırganı böyle vurdu
Kadın polis saldırganı böyle vurdu
Kipa'nın Migros'a devrine onay
Kipa'nın Migros'a devrine onay

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English