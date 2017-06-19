Sporcular ve sanatçılar minik mültecikler için el ele verdi

Türkiye Milli Pediatri Derneğinin mülteci çocukları için tertip ettiği 'Her Şey Sevgi ile Başlar' adlı sosyal sorumluluk projesine sanat ve spor dünyasının önemli isimleri de destek verdi.

Türkiye Milli Pediatri Derneğinin mülteci çocukları için tertip ettiği "Her Şey Sevgi ile Başlar" adlı sosyal sorumluluk projesine sanat ve spor dünyasının önemli isimleri de destek verdi.

Sanatçıların yanı sıra Galatasaray'dan Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Beşiktaş'tan Cenk Tosun, Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Uygar Mert Zeybek, Mehmet Topal ve Borussia Dortmun'da forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin savaşta derin yaralar almış minik çocukların Türk misafirperverliği ile kucaklanmaları ve yaralarının sarılması için, "Her Şey Sevgiyle Başlar" dediler. Verdikleri duygusal mesajlarla toplumsal farkındalığı arttırmayı hedefleyen ünlü isimlerin çağrısı derneğin sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.



ÇOCUKLARIN YÜZDE 49'U DEPRESYONLA MÜCADELE EDİYOR

Türkiye Milli Pediatri Derneği'nin "Her Şey Sevgi İle Başlar" projesinin amacını ve yol haritasını anlatan Kerem Hasanoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Durumu daha iyi özetleyebilmek, anlayabilmek için araştırmalara bakmak lazım. Ülkemize sığınan her dört mülteci çocuktan üçü, ailesinden birini savaşta kaybetti. Üç çocuktan birinin fiziksel şiddete uğradığı tespit edildi. Üç çocuktan ikisi, ailesinden bir yakının fiziksel şiddete maruz kaldığını kendi gözleriyle gördü. Çocukların yüzde 35'i travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Yüzde 49'u depresyonla mücadele ediyor. Dolayısıyla derneğimiz çocuklarda travmatik stres belirtilerinin, depresyon gibi klinik tabloların ya da sosyal problemlerin kronik hale gelmemesi için onların neler yaşadıklarına dikkat çekmek istiyor. Çünkü bu çocukların güvene, sevgi dolu bir ortama ihtiyaçları var. Onların desteklenmesi, tedavi edilmesi ve en önemlisi dinlenmesi, kendilerine anlayış gösterilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden hayata geçirdiğimiz "Her Şey Sevgi ile Başlar" projesinin ilk amacı herkesin bu çocukları anlamasını sağlamak. Eğer bu empatiyi sağlayabilirsek ardından yaralarının sevgiyle sarılması gerekiyor. Biz, dernek olarak mülteci çocukların yaşadıkları psikolojik travmaları atlatmaları, onları eğitim hayatlarında diğer öğrenciler tarafından dostça karşılanarak, kaynaşmaları için kolları sıvadık. Bu amaçla toplumsal bir bilinç ve farkındalık oluşturarak kanayan bir yaraya dikkat çekmek istiyoruz."



İŞTE O İSİMLER

Projeye destek olan ünlülerin mesajları şöyle:

Uygar Mert Zeybek : Her çocuk dünyaya masum bir şekilde gelir. Onlar da yaşıtları gibi oynamak, eğlenmek, koşmak isterler. Çocuklar mutlu olsun diye sevgi dolu olalım. Unutmayalım; Her şey Sevgiyle Başlar.

Mehmet Topal: Her çocuk masum dünyaya gelir, onlar da diğer çocuklar gibi gülüp, koşup oynamak isterler. Unutmayın ! Her şey Sevgiyle Başlar.

Selçuk İnan: Çocuklar mutluysa dünya güzeldir Çünkü Her Şey Sevgiyle Başlar.

Nuri Şahin: Savaşın içinde olmak onların tercihi değildi. Onların, bizim yeğenlerimizden evlatlarımızdan hiçbir farkı yok. Sevgimizi esirgemeyelim. Unutmayın! Her Şey sevgiyle başlar.

Ozan Tufan: Her çocuk masum dünyaya gelir. Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar.

Cenk Tosun: Daha güzel bir dünya için her çocuk bir umuttur; çocuğun umudu ise sevgidir. Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar.

Ahmet Çalık: Bütün çocuklar masumdur; sevmek, sevilmek isterler Unutmayın Her şey Sevgiyle Başlar.

Yasin Öztekin: Bütün çocuklar masumdur; sevmek, sevilmek isterler. Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar.

Sibel Can: Bu çocuklara sahip çıkalım, onları anlayalım. Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar.

Kerem Hasanoğlu: Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü: Bu çocuklarının bir çoğunun depresyonla mücadele ettiğini, bir çoğunun anne babasının hayatta olmadığını unutmayalım. Türkiye Milli Pediatri Derneği olarak bizler onların yanındayız. Gelin, hep birlikte onları sevelim ve Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar.

Yeşim Salkım: Her şey Sevgiyle Başlar; onların sadece bizim sevgimize, merhametimize, sıcaklığımıza ve samimiyetimize ihtiyaçları var. Gelin, o güzel çocuklara, o minik yavrulara destek olalım. Unutmayın Her şey Sevgiyle başlar.

Özge Borak: Dünyada hiçbir çocuk zarar görmesin, üzülmesin, küçücük kalbi kırılıp, gözünde yaş olmasın; onları koruyup, kollayalım.. Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar.

Wılma Elles: Bütün dünyadaki çocukların bir ortak noktası var. Biz, onlara nasıl davranırsak onlar da bu dünyanın öyle olduğunu düşünürler. O yüzden çocuklar bizim en büyük yatırımımız mutlu ve güzel bir gelecek istiyorsak onlara mutlu yuvalar kuracağız. Samimi bir gelecek istiyorsak onları sevgiyle karşılayacağız. Unutmayın ki Her şey Sevgiyle Başlar.

Ceyhun Yılmaz: Çocuklara kucak açalım, çocukları sevelim, çocukları koruyalım, Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar.

Zerrin Özer: İnsan hüzünlü hikayelerini dinlerken; onların birer çocuk olduğuna inanamıyor. Hem genç hem yaşlı, hem yeni doğmuş hem de ihtiyar gibiler. O güzel yüzleri gülmeye öyle muhtaç ki... Yüz yılda yaşanacak acıyı, bir yılda yaşamış bu çocuklara ne olur merhamet gösterelim. Sevelim! Çünkü sevmek her şeyi halleder. Unutmayın Her şey Sevgiyle Başlar.

Tolgahan Sayışman: Düşünün! Bir savaştan daha korkunç ne olabilir? Her şeyini kaybetmek, sevdiklerini yitirmek... Tarifi imkansız bir keder... Merhametli olalım, bu mağdur çocukları anlayalım. Unutmayın ! Her Şey Sevgiyle Başlar.

Erhan Yazıcıoğlu: Onlar, tanklardan bombalardan anlamaz, onlar masal kahramanlarından anlar Kiminin annesi yok, kiminin babası yok. Ve sevgiye muhtaçlar Onları bu sevgiden mahrum etmeyin. Çünkü sevgi her şeyin karşısındadır. Her şey sevgiyle çözülür.

Şenay Akay: Çocuklara kucak açalım, çocukları sevelim, çocukları koruyalım. Unutmayın! Her şey Sevgiyle başlar.

Avatar Atakan: Onlar suçsuz çocuklar, merhamete ve sevgiye muhtaçlar. Hadi! Onlara destek olalım. Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar.

Fatma Toptaş: Ne olur, bu çocuklara bir kabus da biz yaşatmayalım; hor görmeyelim, korkutmayalım, anlamaya çalışalım. Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar.

Oğuzhan Koç: Gülmek, mutlu olmak ve iyi yaşamak onların da hakkı. Kucak açalım ve yaralarını sarmalarına destek olalım. Unutmayın ki; Her şey Sevmekle Başlar.

Sema Öztürk: Bu çocukların sevgi ve anlayışa ihtiyaçları var; aslında her çocuğun olduğu gibi. Gelin, onların çocuk olduğunu unutmadan kalbimizi açalım ve sevgimizi verelim. Çünkü dünya sevgiyle güzelleşir.

Merve Özbey: Bu mağdur çocukları lütfen anlayalım. Unutmayın ki, Her şey Sevgiyle başlar. Bir çocuk gülerse Dünya güler.

Metin Özülkü: Çocuklar mutluysa, dünya daha da güzeldir. Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar.

Burçin Abdullah: Bu çocukları anlayalım, acılarına ortak olalım... Unutmayın! Her şey Sevgiyle Başlar.

Işıl Reçber: Çocukları koruyalım, çocuklara kucak kucak açalım ve çocukları sevelim. Unutmayın ki, Her şey Sevgiyle Başlar.

Tuğba Melis Türk: Onların da diğer çocuklar gibi gülüp, eğlenmeye, hayatı doya doya yaşamaya hakları var. Onlar da mutlu olmak istiyor; onların yaralı minik kalplerine sahip çıkalım. El ele verelim ve onları her zaman sevelim. Unutmayın! Her şey sevgiyle başlar.

