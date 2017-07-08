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Spor yaparken belini incitti
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Spor yaparken belini incitti

Ünlü sanatçı Demet Akalın spor yaptığı sırada ters bir hareket yapınca belini incitti. Akalın, 'Kilo fazlalığım var o yüzden denize girmiyorum. Belimi incittiğim için sporu da bıraktım' açıklamalarında bulundu.

Ünlü sanatçı Demet Akalın spor yaptığı sırada ters bir hareket yapınca belini incitti. Akalın, "Kilo fazlalığım var o yüzden denize girmiyorum. Belimi incittiğim için sporu da bıraktım" açıklamalarında bulundu.
Önceki gün Hadise'nin beach'inde sahne alan Demet Akalın sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Akalın, esprileriyle de sevenlerini kahkahaya boğdu. Sık sık hayranları ile sohbet eden ünlü sanatçı doğum günü olanların teker teker doğum günlerini kutladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Akalın hayranları kırmayarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Kilolarımdan dolayı denize girmiyorum
Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın bu sene kilolu olduğunu ifade ederek, "Kilo vermedim masaj yaptığım için böyle duruyorum. Bu sene birkaç kilo fazlam olduğu için denize giremiyorum. Bu sene güneşe de çıkmıyorum" dedi.
Akalın spor yaparken belini sakatladığını da sözlerine ekleyerek, "Spor yapamıyorum belimi sakatladım. Elektrikli pilates bana hiç iyi gelmedi. Elektrik olmasından değil hocanın ters bir hareket yaptırmasından dolayı belimi sakatladım. O yüzden sporu da bıraktım" ifadelerini kullandı.

AKALIN'IN MİNİK KIZI HİRA'YA KİMLİK SORGUSU
Geçtiğimiz günlerden Akalın'ın kızına kimlik sorgusu yapmaya çalışan otel hakkından da konuşan Akalın, "Her zaman gittiğimiz bir oteldi. Bu sefer biz olmayınca kimlik sorgusu yapmak istemişler. O otele inanılmaz bir şekilde kırıldım. Gecen sezon o otelde herkes ile resim çektirdim. Mikrofonu elime alıp şarkı bile söyledim. Ya otel müdürü ya da patronları gıcık kaptı herhalde. Olacak iş değil geçen yıl bütün bir sezon ağırla, bu sezon gitmedim diye herhalde böyle yaptılar" şeklinde konuştu.

TİCARET KAFAM BASMIYOR
Ünlü sanatçı ticaretten anlamadığını da sözlerine ekleyerek, "Ticarete atılmayı şu anda düşünmüyorum. Bir televizyon projesi var ona odaklandım. Benim ticarete kafam basmıyor. Ben mal, mülk alıyorum. Benim kafam bunlara basıyor sadece. Bir çok arkadaşım ticarete girince çok fazla zarar etti. Benim ticaretle alakam yok, anlamıyorum" dedi.
(Eren Ayhan/İHA)

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