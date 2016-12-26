Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin görünümü

Spor Toto Süper Lig'de ilk devre, 16. hafta maçlarıyla tamamlandı. Bir hafta erken tatile giren ligin ilk bölümünü Medipol Başakşehir lider olarak tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de ilk devre, 16. hafta maçlarıyla tamamlandı. Bir hafta erken tatile giren ligin ilk bölümünü Medipol Başakşehir lider olarak tamamladı.
16. haftada lider Medipol Başakşehir, Adanaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Gaziantepspor'u 1-0 mağlup ederken, Galatasaray Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 yendi. Haftanın ve ilk devrenin kapanış maçındaysa Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yendi. İşte toplu sonuçlar:
Adanaspor - Medipol Başakşehir: 1-1
Beşiktaş- Gaziantepspor: 1-0
Çaykur Rizespor 0-1 Osmanlıspor FK
Akhisar Belediyespor 1-0 Atiker Konyaspor
Kayserispor 2-0 Karabükspor
Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa
Galatasaray 5-1 Aytemiz Alanyaspor
Gençlerbirliği - Bursaspor: 3-1
Trabzonspor -Fenerbahçe: 0-3
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GOL KRALLIĞI
Gol krallığının zirvesinde ise 10 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:
Cenk Tosun: 10 (Beşiktaş)
Riad Bajic: 8 (Atiker Konyaspor)
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17. HAFTA PROGRAMI
15 Ocak'ta başlayacak 17. hafta programıysa şöyle:
Medipol Başakşehir - Kayserispor
Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adanaspor
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
Atiker Konyaspor - Galatasaray
Karabükspor - Akhisar Belediyespor
Osmanlıspor FK - Beşiktaş
Gaziantepspor - Antalyaspor