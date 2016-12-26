26.12.2016 22:32 Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin görünümü

Spor Toto Süper Lig'de ilk devre, 16. hafta maçlarıyla tamamlandı. Bir hafta erken tatile giren ligin ilk bölümünü Medipol Başakşehir lider olarak tamamladı. Spor Toto Süper Lig'de ilk devre, 16. hafta maçlarıyla tamamlandı. Bir hafta erken tatile giren ligin ilk bölümünü Medipol Başakşehir lider olarak tamamladı.

16. haftada lider Medipol Başakşehir, Adanaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Gaziantepspor'u 1-0 mağlup ederken, Galatasaray Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 yendi. Haftanın ve ilk devrenin kapanış maçındaysa Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yendi. İşte toplu sonuçlar:

Adanaspor - Medipol Başakşehir: 1-1

Beşiktaş- Gaziantepspor: 1-0

Çaykur Rizespor 0-1 Osmanlıspor FK

Akhisar Belediyespor 1-0 Atiker Konyaspor

Kayserispor 2-0 Karabükspor

Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa

Galatasaray 5-1 Aytemiz Alanyaspor

Gençlerbirliği - Bursaspor: 3-1

Trabzonspor -Fenerbahçe: 0-3

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GOL KRALLIĞI

Gol krallığının zirvesinde ise 10 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:

Cenk Tosun: 10 (Beşiktaş)

Riad Bajic: 8 (Atiker Konyaspor)

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17. HAFTA PROGRAMI

15 Ocak'ta başlayacak 17. hafta programıysa şöyle:

Medipol Başakşehir - Kayserispor

Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adanaspor

Kasımpaşa - Gençlerbirliği

Atiker Konyaspor - Galatasaray

Karabükspor - Akhisar Belediyespor

Osmanlıspor FK - Beşiktaş

Gaziantepspor - Antalyaspor



