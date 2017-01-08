08.01.2017 19:41 Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes sahasında ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 80-77 mağlup etti. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde etti. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes sahasında ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 80-77 mağlup etti. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde etti.



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Murat Biricik xx, Fatih Arslanoğlu xx, Alper Özgök xx



Anadolu Efes: Thomas xx 4, Doğuş xx 4, Brown xx 9, Cedi xxx 14, Granger xx 8,Heurtel xx 16, Mutaf xx, Paul xx 18, Dunston xx 7



Başantrenör: Velimir Perasovic



Galatasaray Odeabank: Micov xxx 12, Fitipaldo xxx 16, Tyus x, Orhan x, Can x, Schilb xx 12, Pleiss xxx 22, Sinan xxx 15, Göksenin x



Başantrenör: Ergin Ataman



1. Periyot: 16 - 17 (Galatasaray Odeabank lehine)



Devre: 28 - 40 (Galatasaray Odeabank lehine)



3. Periyot: 56 - 54 (Anadolu Efes lehine)

