Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Darrüşafaka Doğuş'a 72-87 mağlup oldu. Daçka bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde etti.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Darrüşafaka Doğuş'a 72-87 mağlup oldu. Daçka bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde etti.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Yener Yılmaz x, Ahmet Ersan Ergüler x, Önder Yılmaz x
Galatasaray Odeabank: Micov xxx 17, Fitipaldo x, Tyus xx 2, Can xx, Schilb xxx 16, Pleiss xxx 18, Sinan xxx 11, Diebler xx 6, Göksenin xx 2
Başantrenör: Ergin Ataman
Darrüşafaka Doğuş: Wilbekin xx 13, Mehmet x 2, Birkan xxx 13, Semih xxx 10, Wanamaker xxx 15, Moerman xx 13, Anderson xxx 15, Zizic x 4
Başantrenör: David Blatt
1. Periyot: 22-18 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 40-38 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 56-62 (Darrüşafaka Doğuş lehine)
5 faul alan: Jon Diebler (Galatasaray Odeabank)