24.12.2016 15:45 Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında evinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 67-60 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde 10. galibiyetini elde etti. Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında evinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 67-60 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde 10. galibiyetini elde etti.



Salon: Akatlar Arena



Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx, İbrahim Altıntaş xx



Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan xx 5, Clark xxx 20, Şafak xx 3, Stimac xx 14, Thompson xx 5, Roll xx 14, Sertaç x 4, Strawberry x, Weems x 2



Başantrenör: Ufuk Sarıca



Gaziantep Basketbol: Ruzic xx 6, Alper xx 2, Altan xx 2, Rautins xx 7, Balazic x, Cherry xx 8, Denmon xx 14, Jefferson xxx 21



Başantrenör: Stefanos Dedas



1. Periyot: 11-10 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)



Devre: 31-24 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)



3. Periyot: 50-41 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

