Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Spor Toto Basketbol Ligi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasındaİnşaat Büyükçekmece'yi 28 sayı farkla 100-72 mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasındaİnşaat Büyükçekmece'yi 28 sayı farkla 100-72 mağlup etti.

Salon: Giresun 19 Eylül

Hakemler: Kaan Büyükçil xx, Osman Sinan İşgüder xx, Önder Yılmaz xx

Yeşilgiresun Belediyespor: Malcolm Armstead xxx 20, Samet Gülek xx, Enes Berkay Taşkıran xxx 13, Emircan Koşut xxx 11, İnanç Koç xx, Okben Ulubay xxx 20, Doğuş Özdemiroğlu xx 7, Toure Ahmad Khalid Murry xxx 16, Tansu Aksoy x, Anthony Gill xx 13, Efe Beşok x

Başantrenör: Aleksadar Trifunovic

Demir İnşaat Büyükçekmece: Jerry Jamar Johnson xx 11, Mutlu Akpınar xx 5, Burak Can Yıldızlı xx 4, Andrija Stipanovic xx 6, Tayfun Ürülkü xx, Osiris Eldridge xx 13, Kenneth Hayes xx 13, Angelo Caloiro xx 12, Ceyhun Altay xx 6, Kahiem Seawright x 2

Başantrenör: Özkan Cıvgın

1. Periyot: 28- 9 (Yeşilgiresun Belediye lehine)

Devre: 50-23 (Yeşilgiresun Belediye lehine)

3. Periyot: 70-52 (Yeşilgiresun Belediye lehine)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Belediye Eş Başkanı, İl Başkanı ve 14 kişi tutuklandı
Osmanlıspor'da Çaykur Rizespor hazırlıkları tamamlandı
Mersin'de HDP İl Başkanı ile birlikte 16 kişi tutuklandı
PKK propagandası yapan şahısların evinde FETÖ dokümanları çıktı
Seramiksan kupada da kazandı
Beşiktaş ilk yarıyı önde kapattı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
Belçika'dan skandal PKK kararı
Belçika'dan skandal PKK kararı
Darbenin kritik ismi ek ifade verdi!
Darbenin kritik ismi ek ifade verdi!
Bahçeli: Eğer video doğruysa alayı birden yakılmalı!
Bahçeli: Eğer video doğruysa alayı birden yakılmalı!
Erdoğan Putin'i suikast için bilgilendirdi
Erdoğan Putin'i suikast için bilgilendirdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Belediye Eş Başkanı, İl Başkanı ve 14 kişi tutuklandı
Belediye Eş Başkanı, İl Başkanı ve 14 kişi tutuklandı
Osmanlıspor'da Çaykur Rizespor hazırlıkları tamamlandı
Osmanlıspor'da Çaykur Rizespor hazırlıkları tamamlandı
Mersin'de HDP İl Başkanı ile birlikte 16 kişi tutuklandı
Mersin'de HDP İl Başkanı ile birlikte 16 kişi tutuklandı
PKK propagandası yapan şahısların evinde FETÖ dokümanları çıktı
PKK propagandası yapan şahısların evinde FETÖ dokümanları çıktı
Seramiksan kupada da kazandı
Seramiksan kupada da kazandı
Beşiktaş ilk yarıyı önde kapattı
Beşiktaş ilk yarıyı önde kapattı
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Basketbol Ligi
Spor Toto Basketbol Ligi
Başbakan Binali Yıldırım: '2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak'
Başbakan Binali Yıldırım: '2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak'
'Anayasa değişikliğini tamamlarsak...'
'Anayasa değişikliğini tamamlarsak...'
Elazığspor maç yorgunu
Elazığspor maç yorgunu
Babel, Vodafone Arena'da
Babel, Vodafone Arena'da

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English