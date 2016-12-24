Spor Toto Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasındaİnşaat Büyükçekmece'yi 28 sayı farkla 100-72 mağlup etti.
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasındaİnşaat Büyükçekmece'yi 28 sayı farkla 100-72 mağlup etti.
Salon: Giresun 19 Eylül
Hakemler: Kaan Büyükçil xx, Osman Sinan İşgüder xx, Önder Yılmaz xx
Yeşilgiresun Belediyespor: Malcolm Armstead xxx 20, Samet Gülek xx, Enes Berkay Taşkıran xxx 13, Emircan Koşut xxx 11, İnanç Koç xx, Okben Ulubay xxx 20, Doğuş Özdemiroğlu xx 7, Toure Ahmad Khalid Murry xxx 16, Tansu Aksoy x, Anthony Gill xx 13, Efe Beşok x
Başantrenör: Aleksadar Trifunovic
Demir İnşaat Büyükçekmece: Jerry Jamar Johnson xx 11, Mutlu Akpınar xx 5, Burak Can Yıldızlı xx 4, Andrija Stipanovic xx 6, Tayfun Ürülkü xx, Osiris Eldridge xx 13, Kenneth Hayes xx 13, Angelo Caloiro xx 12, Ceyhun Altay xx 6, Kahiem Seawright x 2
Başantrenör: Özkan Cıvgın
1. Periyot: 28- 9 (Yeşilgiresun Belediye lehine)
Devre: 50-23 (Yeşilgiresun Belediye lehine)
3. Periyot: 70-52 (Yeşilgiresun Belediye lehine)