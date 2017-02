Spor Toto Süper Lig'de 5 sezondur mücadele veren Akhisar Belediyespor'un maçlarını oynayacağı Spor Toto Akhisar Stadyumu ihaleye çıkıyor.

Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Latif Çakmak yaptığı açıklamada çarşamba günü ihaleye çıkacaklarını belirterek, hızlı bir şekilde stadyum inşaatının kalan çalışmalarına başlanacağı müjdesini verdi.

5 Kasım 2013 tarihinde yapımına başlanan stadyum inşaatı 19 Ocak 2016 tarihinde müteahhit firmanın süresi içinde işi bitiremeyecek olması nedeniyle durmuştu. Yaşanan hukuksal süreçlerin ardından Akhisar Stadyum ve Spor Salonu, isminin Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu olması karşılığında Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının reklam desteği ile 1 Mart 2017 Çarşamba günü ihaleye çıkacağı bildirildi. İhale ile ilgili hukuksal süreçten dolayı detaylı bilgi verilmezken, ihalenin arından gerekli görüldüğü takdirde bir basın açıklaması yapılabileceği bildirildi.



İNŞAAT SÜRECİ

- Akhisar Belediye Başkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü arasında 30.03.2011 tarihinde Akhisar İnönü Mahallesinde 365 ada 2 parselde kayıtlı 37.233M2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki tesislerle birlikte belediyeye mülkiyeti ile devri karşılığında mülkiyeti belediyeye ait tapuda Reşatbey Mahallesi 2213 ada 1 parsel kayıtlı 52.137,44M2 yüzölçümlü arsaya UEFA standartlarında 12.000 seyircili kapasiteli stadyum ve 2.000 seyircili spor salonu yapılması karşılığında devri konusunu kapsayan protokol imzalanmıştır.

- 22.01.2013 tarihinde 30.03.2011 tarihli protokolün süresinin uzatılması ile ilgili 2. protokol imzalanmıştır. (Nisan 2016 tarihinde süre dolacaktır. Bu konu ile ilgili 05.03.2015 tarih ve 216 sayılı yazımız ile ilave 18 ay süre istenmiştir. Ancak henüz bir cevap gelmemiştir.)

- Gerekli proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından 25.05.2013 tarihinde 2013/51672İKN ile Stadyum ve Kapalı Spor salonu işi ihale edilmiştir.

- İhale 26.890.000 TL ile en uygun teklifi veren 1. firma Ceser İnşaat A.Ş. yaklaşık maliyetin eksik hesaplandığını belirterek belediyemize ihalenin iptali için müracaatta bulunmuş, ancak Kamu İhale Kurumu (KİK) firmanın itirazını reddetmiştir.

- Ceser İnşaat A.Ş. sözleşmenin uzatılması için davet edilmiş ancak firma davete hicap etmemiş ve teminatına el konulmuştur.

- Ceser İnşaat A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaması üzerine 29.980.000 TL ile en uygun 2. teklifi veren Hayranoğulları İnş. Taah. Tic. Ltd. Şirketi 02.09.2013 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.

- Hayranoğulları İnş. Taah. Tic. Ltd. Şirketi zemin etüdü ile ilgili itirazlarda bulunmuş. Aradaki ihtilafın çözülmesinin ardından 05.11.2013 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

- İnşaat aşamasında ilave iş artışları nedeni ile 2 defa süre uzatımı verilmiş ve iş bitimi tarihi 19.01.2016 olarak belirlenmiştir.

- 21.12.2015 tarihinde yüklenici firma ile aramızdaki sözleşme firmanın

A. İş Programına göre imalatın çok geride olması,

B. Kalan süre içerisinde işin tamamlanmasının mümkün bulunmaması,

C. Yapılan imalatın bir kısmında fen ve sanat kurallarına uygun imalat yapılmadığı, gerekçeleri ile sözleşmesi feshedilmiştir.

- 12 Nisan 2016'da Yükselici firma tarafından Akhisar 2.Asliye Hukuk Mahkemesine stadyum inşaatının ve ihalenin durdurulması için alınan tedbir kararı Akhisar Belediyesi'nin başvurusu üzerine kaldırıldı.

- 6 Şubat 2017'de Akhisar Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısında alınan karar ile stadyumun isminin "Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu" olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

(Barış Gezici / İHA)