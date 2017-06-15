Spikere canlı yayında dalga sürprizi

Yanlış yer seçen spiker canlı yayın sırasında gelen dalgayla ıslandı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Yanlış yer seçen spiker canlı yayın sırasında gelen dalgayla ıslandı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Hindistan'da kıyıya yakın bir noktada canlı yayın yapan spiker, elinde şemsiye bir şeyler anlatıyordu. Bir süre sonra dalga sürpriziyle karşılaşan adam, sırılsıklam oldu. Bu komik anlar hem spikeri hem de izleyicileri güldürdü.
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