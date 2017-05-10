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Spagetti birbirinden farklı şekillere büründü
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Spagetti birbirinden farklı şekillere büründü

Öğrencilerin en iyi bildiği malzeme olan ve yıllardır birçok kesimin severek tükettiği 'spagetti' bu kez Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) düzenlenen yarışmada birbirinden farklı şekillere büründü. Spagettiden yapılan köprüler kıyasıya yarıştı.

Öğrencilerin en iyi bildiği malzeme olan ve yıllardır birçok kesimin severek tükettiği "spagetti" bu kez Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) düzenlenen yarışmada birbirinden farklı şekillere büründü. Spagettiden yapılan köprüler kıyasıya yarıştı.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen "III. Ulusal Spagetti Köprü Yarışması 2017'e ev sahipliği yaptı. HKÜ KIT (Kalyoncu Institute of Technology) Öğrenci Topluluğu ev sahipliğinde gerçekleşen yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Büyük ve beğeni gören yarışmada, spagettiden yapılan ve birbirinden iddialı köprüler, tasarımlarıyla da hayran bıraktırdı. Yarışmada katılımcılar, takım olarak tasarımını ve üretimini kendi yaptıkları maket köprüler ile yarışmaya katıldılar. Yarışma, katılımcıların teoride öğrendikleri bilgileri sistematik ve pratik olarak uygulama becerisini gözleme imkanı sundu.

GERÇEK KÖPRÜLERİ ARATMADILAR
Yarışmada makarnadan yapılan birbirinden ilginç köprüler de dikkat çekti. Spagettilerin silikonla yapıştırılarak yapıldığı köprüler, tasarım olarak gerçek köprüleri aratmadı. Birbirinden iddialı farklı ve ilginç şekillerdeki köprü birbiriyle kıyasıya yarıştı. İlk olarak tasarımları fuaye alanında jüri karşısına çıkan köprüler tasarımdan puan aldı. Daha sonra her köprü, teker teker belirli ağırlıklarla güç ve dayanıklılık testine çıktı. En çok ağırlığı taşıyarak dayanan köprüler sıralamaya girdi.

"GERÇEKTEN TASARIM VE MÜHENDİSLİK VAR"
Yarışma öncesi açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "KİT kulübü böyle giderse Türkiye'nin en aktif kulüplerinden biri olacak. Bununla birlikte süreklilik çok önemli. Biz bu yıl Spagetti Köprü Yarışmasının üçüncüsünü yapıyoruz. İlk çıktığında biz de şaşırmıştık. Spagettiden köprü mü olur dedik. Ama içerisinde gerçekten tasarım ve mühendislik var. Muhteşem tasarımlar çıkmış. Bu işler cesaret, emek ve fedakarlık gerektiriyor. Sadece derslere girerek mühendis ve mimar olamazsınız. Ders dışında da gösterdiğiniz başarılar aslında sizin hayattaki başarılarınız. Biz de bu konuda hep arkanızdayız" diye konuştu.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ BLACK CREW 2'YE
Konuşmalardan sonra protokol ve jüri üyeleri estetik ve özgünlük açısından değerlendirmelerini gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından "Taşıma Kapasitesi Testi" kısmına geçildi. Köprülerin orta kısmına yerleştirilen aparatlar ile yüklemeler gerçekleştirildi. Yarışmanın bu kısmı büyük heyecana sahne oldu. Son ana kadar heyecanın sürdüğü yarışmada Çukurova Üniversitesinden Black Crew 2 grubunun köprüsü mutlu sona ulaştı. Yarışmayı Uludağ Üniversitesinden "Grup EEA" ikinci, Abdullah Gül Üniversitesinden "Armadillo" grubu üçüncü sırada tamamladı. Uludağ Üniversitesinden "Ayıntab" grubu ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Farklı iller ve üniversitelerden katılımcıların bulunduğu yarışmada, jüri üyeleri değerlendirmelerinde proje sunumu, estetik ve özgünlük, yapısal verimlilik ana kriterler olarak esas aldı. Yarışmada her bir takım 2-4 kişiden oluştu. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) gerçekleştirilen yarışmanın ardından farklı üniversite ve bölümdeki öğrencilerin spagetti makarnadan yaptığı ilginç köprüler, fuaye alanında sergilendi. "Eğlen ve Öğren" ilkesi ışığında gerçekleştirilen organizasyon, katılımcıların memnun kalması ve öğrencilik hayatlarında güzel bir anı olarak yer alması sağlandı.

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