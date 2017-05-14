SP Liderini CHP İl Başkanı karşıladı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Giresun'da karşılayanlar arasında CHP'li il başkanı da vardı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Giresun'da karşılayanlar arasında CHP'li il başkanı da vardı.

Partisinin Giresun'da bir düğün salonunda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu tek aday olarak seçime giren SP İl Başkan adayı Abdülkadir Bektaş'ın yanı sıra CHP İl Başkanı Necati Tığlı karşıladı. Tığlı kongrede bir süre bulunduktan sonra düğün salonundan ayrıldı.



"BİZ İKTİDARA GELSEK BUGÜN BU İKTİDARIN YAPMAKTA OLDUĞU YATIRIMLARIN TAMAMINI DURDURURUZ"

Konuşmasında hükümetin hizmet yatırımlarını eleştirerek iktidara geldikleri taktirde hepsini durduracaklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Hızlı tren yapıyorlar, otoyollar yapıyorlar, limanlar yapıyorlar, havaalanları yapıyorlar, köprüler yapıyorlar, tüneller yapıyorlar bunların hiç birine kötü diyemeyiz. Bunların üzerine vurgu yaparak söylüyorum. Ben karayoluyla giderken ne kadar güzel, rahat gidiyorum amenna. Dün Ankara'dan Kocaeli'ne hızlı trenle gittim ne güzel ama hemen birileri 'Beğenmediği trene bindi' demiş, biri başlık atmış. Ya hu ben beğenmediğim trene binmedim, beğendiğim trene bindim de ben diyorum ki bu treni biz yapsaydık, biz üretseydik önce üretime geçsek, sonra hizmet yatırımlarına para ayırsaydık diyorum. İnşallah bir gün bu yetki bize verilirse biz iktidara gelsek bugün bu iktidarın yapmakta olduğu yatırımların tamamını durdururuz. Biz inşaat yapmayacağız değil biz fabrika inşaatı yapacağız. Arkasından makinelerini de getireceğiz. İnşaatta bin 500 kişi çalıştıracağız. Fabrika bittiğinde 4 bin 500 kişi çalıştıracağız" dedi.

"Bizimle Türkiye'de işsizlik problemi kalmayacak" diyen Karamollaoğlu, "Biz iktidara geldiğimiz zaman, iki üç sene içinde bilemediniz 4 sene içinde işsizlik problemi diye bir problem Türkiye'de kalmayacak. Biz hizmet yatırımlarını durduracağız. Burada stadyum var mı? ne zaman bitecek? Biz gelirsek hemen durduracağız. O stadyumun yerine burada insanları çalıştıracak üretim yapacak bir fabrika yapılacak. Oradan kazanacağımız parayla da buradaki stadyumun da daha iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Karamollaoğlu, Başkan Adayı olan Abdulkadir Bektaş'a başarılar dileyerek Ordu'ya hareket etti. Bektaş, tek aday olarak girdiği seçimde il başkanlığına seçildi.

(Resul Yanbul / İHA)